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Haberler Magazin Ece Erken Taha Duymaz'ın attığı mesajları paylaştı! Yazışmadaki detay dikkat çekti

Ece Erken Taha Duymaz'ın attığı mesajları paylaştı! Yazışmadaki detay dikkat çekti

Paylaştığı yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlere Hatay'da yakalanmıştı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomenin ölümü sevenlerini yasa boğarken, sunucu Ece Erken'den de Taha Duymaz paylaşımı geldi. Üzüntüsünü dile getiren Ece Erken, Taha Duymaz ile olan mesajlaşmalarını paylaştı. Yazışmalardaki bir detay dikkat çekti.

20.02.2023, 09:46 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023, 09:47

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Asrın felaketi 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Ece Erken Taha Duymaz’ın attığı mesajları paylaştı! Yazışmadaki detay dikkat çekti

Depremin en çok etkilediği yerlerden biri olan Hatay'da ise ölüm haberleri art arda geldi.

Ece Erken Taha Duymaz’ın attığı mesajları paylaştı! Yazışmadaki detay dikkat çekti

Çektiği yemek videolarıyla tanınan Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi de enkaz altında kaldı.

Ece Erken Taha Duymaz’ın attığı mesajları paylaştı! Yazışmadaki detay dikkat çekti

Günlerdir bir mucizenin beklendiği 19 yaşındaki Duymaz ve kardeşinden önceki gün acı haber geldi.

Ece Erken Taha Duymaz’ın attığı mesajları paylaştı! Yazışmadaki detay dikkat çekti

12 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın kız kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ece Erken Taha Duymaz’ın attığı mesajları paylaştı! Yazışmadaki detay dikkat çekti

Taha Duymaz'ın vefatının ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları paylaşan Ece Erkenduyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ece Erken Taha Duymaz’ın attığı mesajları paylaştı! Yazışmadaki detay dikkat çekti

Taha'nın "Abla seni çok seviyorum. Keşke cevap versen" mesajına "Canım selamlar" diyerek karşılık verdiği ekran görüntüsünü paylaştı.

Ece Erken Taha Duymaz’ın attığı mesajları paylaştı! Yazışmadaki detay dikkat çekti

Erken "Ne kadar güzel yürekli bir çocukmuş.

Ece Erken Taha Duymaz’ın attığı mesajları paylaştı! Yazışmadaki detay dikkat çekti

Mekanın cennet olsun, yattığın yer incitmesin ablacım" notunu düştü.

Ece Erken Taha Duymaz’ın attığı mesajları paylaştı! Yazışmadaki detay dikkat çekti

Erken'in paylaştığı ikinci karede ise Taha Duymaz'ın "Evimiz yıkılmadan önce o kadar izlerdim ki tam da kahvaltı saatinde ablam" sözleri Erken de dahil okuyanlarını yüreğini burktu.

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