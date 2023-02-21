Demet Akalın depremzedeleri dolandıranlara ateş püskürdü

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı.
Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, ünlü isimler de asrın felaketine kayıtsız kalmadı.
Asrın felaketi sonrası 6 kişilik bir ailenin dolandırıldığı yönündeki haberler üzerine Akalın, Instagram hesabından isyan etti.
Dolandırıcıların "Konteynır evi 60 bin TL yerine 25 bin TL'ye satalım, size de yardımımız dokusun" diyerek depremzedelerin ellerindeki parayı çaldığını öğrenen Demet Akalın hırsızlara açtı ağzını yumdu gözünü...
Demet Akalın sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşımla, "Ya Allah belanızı versin! İnsanları kandırmak ne ya! Bu hırsızların ellerini keseceksin, ellerini!" sitem etti.
Öte yandan deprem bölgesindeki depremzedelere ilk günden beri yardımlarda bulunan Demet Akalın, Hatay'da bir binanın enkazından depremin 260'ıncı saatinde sağ çıkarılan 14 yaşındaki Osman'ın tüm eğitim masraflarını üstlendiğini duyurdu.
Akalın ayrıca İsviçre'de yaşayan kuzeninin de hem Osman hem de akrabası olan depremzedeler için konteynır başta olmak üzere konuklama ihtiyaçları için yardımda bulunacağını belirtti.