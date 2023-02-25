  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Survivor Aşkım Burçe duygulandırdı: Yine olsa yine sana gelirdim

Survivor Aşkım Burçe duygulandırdı: Yine olsa yine sana gelirdim

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ağır yıkımlara neden olan depremler nedeniyle çok sayıda can kaybı oldu. Survivor yarışması ile tanınan sporcu Aşkım Burçe Tunay'ın erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı da depremde yaşamını yitirinler arasındaydı. Aşkım Burçe Tunay, Yiğit Can Datlı'yı sosyal medya hesabından andı. O paylaşım görenleri duygulandırdı.

25.02.2023, 17:00 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023, 17:07

'Yüzyılın felaketi', 6 Şubat günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 11 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.

Survivor Aşkım Burçe duygulandırdı: Yine olsa yine sana gelirdim

'Survivor' yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı. Aşkım Burçe, sevgilisine Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etti:

Survivor Aşkım Burçe duygulandırdı: Yine olsa yine sana gelirdim

"Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik. Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlım? Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki. Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten..."

Survivor Aşkım Burçe duygulandırdı: Yine olsa yine sana gelirdim

"YÜZÜNÜ GÖRMEYE CESARET EDEMEDİM ÖNCE"

Sevgilisinin yüzüne son kez baktığını söyleyen Aşkım Burçe, "Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım... Ve ekler: 'Onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım... Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce.

Survivor Aşkım Burçe duygulandırdı: Yine olsa yine sana gelirdim

Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım" mesajını paylaştı.

Survivor Aşkım Burçe duygulandırdı: Yine olsa yine sana gelirdim

"SENSİZ GEÇEN İKİ HAFTA"

Kaybettiği sevgilisinin acısını yaşayan Aşkım Burçe Tunay, son olarak Yiğit Can Datlı'yı toprağa vermesinin üzerinden iki hafta geçmesinin ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

Survivor Aşkım Burçe duygulandırdı: Yine olsa yine sana gelirdim

"UNUTMAK İSTEMİYORUM"

Sevgilisiyle çekilen bir videosunu Instagram sayfasından paylaşan ünlü isim, gönderisine şu mesajı yazdı:

" 'Ölüm değilse bizi ayıran; yazık olmuş.' Sensiz geçen 2 hafta. Ben seni bir şarkıda da hatırlarım, bir otobüs durağında beklerken de. Ben seni bir çiçek bahçesinde de hatırlarım, bir buğday tarlasında da. Ama ben seni nerede unutabilirim, bilmiyorum. Unutmak da istemiyorum. Hep diyorum ya, yine olsa; yine sana gelirdim."

Survivor Aşkım Burçe duygulandırdı: Yine olsa yine sana gelirdim

Aşkım Burçe'nin bu duygusal paylaşımına, takipçilerinden çok sayıda başsağlığı mesajları geldi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA