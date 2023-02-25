Survivor Aşkım Burçe duygulandırdı: Yine olsa yine sana gelirdim

"UNUTMAK İSTEMİYORUM"

Sevgilisiyle çekilen bir videosunu Instagram sayfasından paylaşan ünlü isim, gönderisine şu mesajı yazdı:

" 'Ölüm değilse bizi ayıran; yazık olmuş.' Sensiz geçen 2 hafta. Ben seni bir şarkıda da hatırlarım, bir otobüs durağında beklerken de. Ben seni bir çiçek bahçesinde de hatırlarım, bir buğday tarlasında da. Ama ben seni nerede unutabilirim, bilmiyorum. Unutmak da istemiyorum. Hep diyorum ya, yine olsa; yine sana gelirdim."