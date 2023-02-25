Survivor Aşkım Burçe duygulandırdı: Yine olsa yine sana gelirdim

'Yüzyılın felaketi', 6 Şubat günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 11 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.
'Yüzyılın felaketi', 6 Şubat günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 11 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.
'Survivor' yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı. Aşkım Burçe, sevgilisine Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etti:
"Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik. Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlım? Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki. Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten..."
"YÜZÜNÜ GÖRMEYE CESARET EDEMEDİM ÖNCE"
Sevgilisinin yüzüne son kez baktığını söyleyen Aşkım Burçe, "Allah der ki, kimi benden çok seversen onu senden alırım... Ve ekler: 'Onsuz yaşayamam' deme, seni onsuz da yaşatırım... Yarım kalmadık biz. Söz veriyorum mahşere kaldık. Yüzünü görmeye cesaret edemedim önce.
Aslında kendimi kandırma şeklimdi bu, 'yüzünü görürsem yaşamadığına inanmak' zorunda kalacaktım artık... Ama son kez bakmalıydım sana, son kez seni çok sevdiğimi söylemeliydim. Bir yerlerden beni izlediğini biliyorum. Kalbim senin evin söz veriyorum, o eve çok iyi bakmaya çalışacağım" mesajını paylaştı.
"SENSİZ GEÇEN İKİ HAFTA"
Kaybettiği sevgilisinin acısını yaşayan Aşkım Burçe Tunay, son olarak Yiğit Can Datlı'yı toprağa vermesinin üzerinden iki hafta geçmesinin ardından yeni bir paylaşımda bulundu.
"UNUTMAK İSTEMİYORUM"
Sevgilisiyle çekilen bir videosunu Instagram sayfasından paylaşan ünlü isim, gönderisine şu mesajı yazdı:
" 'Ölüm değilse bizi ayıran; yazık olmuş.' Sensiz geçen 2 hafta. Ben seni bir şarkıda da hatırlarım, bir otobüs durağında beklerken de. Ben seni bir çiçek bahçesinde de hatırlarım, bir buğday tarlasında da. Ama ben seni nerede unutabilirim, bilmiyorum. Unutmak da istemiyorum. Hep diyorum ya, yine olsa; yine sana gelirdim."
Aşkım Burçe'nin bu duygusal paylaşımına, takipçilerinden çok sayıda başsağlığı mesajları geldi.