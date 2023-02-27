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Haberler Magazin Ayça Ayşin Turan bakın gönlünü kime kaptırdı!

Ayça Ayşin Turan bakın gönlünü kime kaptırdı!

Meslektaşı Alp Navruz ile ilişkişini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Ayça Ayşin Turan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın, gönlünü Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Umut Evirgen'e kaptırdığı ve ikilinin bir süredir de gizlice buluştukları öne sürüldü. İşte çok konuşulacak o iddiaya dair tüm detaylar sizlerle...

27.02.2023, 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023, 12:42

Ayça Ayşin Turan, bir yıllık aşkı Alp Navruz'la ilişkisini Aralık 2022'de bitirmişti.

Ayça Ayşin Turan bakın gönlünü kime kaptırdı!

Ayrılığın nedeni ise Turan'ın kendisi gibi oyuncu olan Navruz'un defalarca ihanetine uğraması olarak gösterilmişti.

Ayça Ayşin Turan bakın gönlünü kime kaptırdı!

Güzel oyuncunun adı, ayrılığın ardından da Murat Boz ile anılmış; ancak iki taraf da "Arkadaşız" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Ayça Ayşin Turan bakın gönlünü kime kaptırdı!

Takvim'in haberine göre; 30 yaşındaki güzelin, birkaç haftadır ise sürpriz bir isimle görüştüğü ortaya çıktı.

Ayça Ayşin Turan bakın gönlünü kime kaptırdı!

Ayça Ayşin Turan, ortak dostları aracılığıyla tanıştığı Umut Evirgen ile gizli gizli görüşmeye başladı.

Ayça Ayşin Turan bakın gönlünü kime kaptırdı!

Şimdilik tanışma aşamasında olan çift, ilişkileri duyulmasın diye de buluşmak için güzel oyuncunun evini tercih ediyor.

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