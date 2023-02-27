Ayça Ayşin Turan bakın gönlünü kime kaptırdı!

Ayça Ayşin Turan, bir yıllık aşkı Alp Navruz'la ilişkisini Aralık 2022'de bitirmişti.
Ayça Ayşin Turan, bir yıllık aşkı Alp Navruz'la ilişkisini Aralık 2022'de bitirmişti.
Ayrılığın nedeni ise Turan'ın kendisi gibi oyuncu olan Navruz'un defalarca ihanetine uğraması olarak gösterilmişti.
Güzel oyuncunun adı, ayrılığın ardından da Murat Boz ile anılmış; ancak iki taraf da "Arkadaşız" diyerek iddiaları yalanlamıştı.
Takvim'in haberine göre; 30 yaşındaki güzelin, birkaç haftadır ise sürpriz bir isimle görüştüğü ortaya çıktı.
Ayça Ayşin Turan, ortak dostları aracılığıyla tanıştığı Umut Evirgen ile gizli gizli görüşmeye başladı.
Şimdilik tanışma aşamasında olan çift, ilişkileri duyulmasın diye de buluşmak için güzel oyuncunun evini tercih ediyor.