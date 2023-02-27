Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı.
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı.
İddiaya göre çift, Arnavutköy'de gittikleri bir mekânda kavga edip kül tablasını yere fırlatan oyuncu yeni aşka yelken açtı.
Güzel oyuncunun yeni aşkı da taze bekarlardan Mert Yazıcıoğlu...
Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ayrılık kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz Gazetemagazin'in haberine göre el ele görüntülendi.
Zekariyaköy'de bir mekanda görüntülenen çift mekana el ele girdi. Çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi.
Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılmıştı. .
Yıllardır birliktelikleriyle göz dolduran aşıklar, ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptıkları ortak paylaşım ile duyurmuştu
Mert Yazıcıoğlu da ayrıldığı sevgilisiyle aynı yazıyı sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Söylenene göre bu ilişkinin bitme sebebi de Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile fazlasıyla yakın olmasıydı.
Mert Ramazan Demir'in arkadaşı olduğunu söyleyen 29 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu, şunları söylemişti...
"Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik"