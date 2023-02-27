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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evliliğin eşiğinden dönen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu ile yollarını ayrılan Mert Yazıcıoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu Zekeriyaköy'de bir mekanda görüntülendi ve öeslektaşların aşk yaşadığı öne sürüldü.

27.02.2023, 10:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023, 10:38

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

İddiaya göre çift, Arnavutköy'de gittikleri bir mekânda kavga edip kül tablasını yere fırlatan oyuncu yeni aşka yelken açtı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

Güzel oyuncunun yeni aşkı da taze bekarlardan Mert Yazıcıoğlu...

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ayrılık kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz Gazetemagazin'in haberine göre el ele görüntülendi.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

Zekariyaköy'de bir mekanda görüntülenen çift mekana el ele girdi. Çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılmıştı. .

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

Yıllardır birliktelikleriyle göz dolduran aşıklar, ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptıkları ortak paylaşım ile duyurmuştu

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

Mert Yazıcıoğlu da ayrıldığı sevgilisiyle aynı yazıyı sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

Söylenene göre bu ilişkinin bitme sebebi de Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile fazlasıyla yakın olmasıydı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu yeni bir aşka yelken mi açtı?

Mert Ramazan Demir'in arkadaşı olduğunu söyleyen 29 yaşındaki Mert Yazıcıoğlu, şunları söylemişti...

"Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik"

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