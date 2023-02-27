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Haberler Magazin Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz'den kötü haber!

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz'den kötü haber!

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi Nilüfer Gürbüz cephesinden kötü haber geldi. Cem adında bir oğulları bulunan çiftin aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye hazırlandıkları iddia edildi.

27.02.2023, 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023, 16:55

Buğra Gülsoy ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu Nilüfer Gürbüz'ün evlilikleri bitiyor.

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz’den kötü haber!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nisan ayında 4 yaşına girecek olan Cem adında bir oğulları olan çift aldıkları ortak kararla evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz’den kötü haber!

Aynı evde yaşayan çiftin uzun süredir beraber değil, tek başlarına sosyal ortamlar katılması dikkat çekiyordu.

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz’den kötü haber!

Yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle evliliklerini yürütemeyen çift, oğulları için arkadaşça görüşmeye devam edecek.

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz’den kötü haber!

Buğra Gülsoy geçen aylarda Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmuş ve "Aşkın geçici olduğuna inanıyorum, geriye kalan sevgi olunca ilişki uzun sürüyor.

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz’den kötü haber!

Bizim de Nilüfer'le öyle oldu. Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum" demişti.

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