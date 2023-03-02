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Haberler Magazin Burcu Esmersoy sessizliğe bürünmüştü! Sebebi ortaya çıktı

Burcu Esmersoy sessizliğe bürünmüştü! Sebebi ortaya çıktı

Bir süredir sosyal medyada aktif olmayan Burcu Esmersoy'un sessizliğinin sebebi ortaya çıktı. Çocukluk travmaları yüzünden düzenli olarak psikolojik destek alan ünlü ismin doktoru, "Psikolojin için sosyal medyadan uzak duracaksın" dedi. Burcu Esmersoy da iddiaya göre doktorunu dinleyerek sosyal medyadan uzaklaştı.

02.03.2023, 16:39 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023, 16:40

Sosyal medyayı ve özellikle de Instagram'ı aktif kullanan Burcu Esmersoy, asrın felaketi sonrası kayıplara karışmıştı.

Burcu Esmersoy sessizliğe bürünmüştü! Sebebi ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre; Depremle ilgili birkaç yardım paylaşımı dışında sessizliğe bürünen güzel sunucu, bazıları tarafından da eleştirilmişti.

Burcu Esmersoy sessizliğe bürünmüştü! Sebebi ortaya çıktı

ANKSİYETE BOZUKLUĞU!

Ancak 46 yaşındaki Esmersoy'un sosyal medyaya 'zorunlu' ara verdiği ortaya çıktı.

Burcu Esmersoy sessizliğe bürünmüştü! Sebebi ortaya çıktı

Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gördüğünü saklamayan Burcu Esmersoy, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadı.

Burcu Esmersoy sessizliğe bürünmüştü! Sebebi ortaya çıktı

Güzel sunucunun doktoru da bu nedenle Burcu Esmersoy'a "Bir süre sosyal medyadan uzak dur" yasağı koydu.

Burcu Esmersoy sessizliğe bürünmüştü! Sebebi ortaya çıktı

Güzel sunucu, günler sonra ilk kez dün bu paylaşımı yaptı.

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