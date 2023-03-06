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Haberler Magazin Ayça Ayşin Turan'dan aşk hamlesi!

Ayça Ayşin Turan'dan aşk hamlesi!

Oyuncu Alp Navruz ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandıran Ayça Ayşin Turan, gönlünü Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen'e kaptırdığı iddia edilmişti. Gizlice buluştukları konuşulan çiftten Ayça Ayşin Turan, yaptığı hamleyle resmen aşkını ilan etti.

06.03.2023, 11:53 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023, 11:56

Kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan, sağ gösterip sol vurmuştu.

Ayça Ayşin Turan’dan aşk hamlesi!

Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncunun bir süredir gizlice ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Ayça Ayşin Turan’dan aşk hamlesi!

Henüz birbirlerini tanıma aşamasında oldukları için göz önüne çıkmayan ikili, ilk adımı ise sosyal medyada attı.

Ayça Ayşin Turan’dan aşk hamlesi!

Evirgen'in Instagram'daki takibine aynı karşılığı veren Ayça Ayşin Turan, böylece de yakınlaşmayı itiraf etmiş oldu.

Ayça Ayşin Turan’dan aşk hamlesi!

Umut Evirgen, güzellerden oluşan aşk defteriyle Türkiye'nin en çapkın isimleri arasında gösteriliyor.

Ayça Ayşin Turan’dan aşk hamlesi!

NE OLMUŞTU?

Ayça Ayşin Turan, bir yıllık aşkı Alp Navruz'la ilişkisini Aralık 2022'de bitirmişti. Ayrılığın nedeni ise Turan'ın kendisi gibi oyuncu olan Navruz'un defalarca ihanetine uğramasıydı.

Ayça Ayşin Turan’dan aşk hamlesi!

Güzel oyuncunun adı, ayrılığın ardından da Murat Boz ile anılmış; ancak iki taraf da "Arkadaşız" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

Ayça Ayşin Turan’dan aşk hamlesi!

30 yaşındaki güzelin, birkaç haftadır ise sürpriz bir isimle görüştüğü ortaya çıktı.

Ayça Ayşin Turan’dan aşk hamlesi!

Ayça Ayşin Turan, ortak dostları aracılığıyla tanıştığı Umut Evirgen ile gizli gizli görüşmeye başladı.

Ayça Ayşin Turan’dan aşk hamlesi!

Şimdilik tanışma aşamasında olan çift, ilişkileri duyulmasın diye de buluşmak için güzel oyuncunun evini tercih ediyor.

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