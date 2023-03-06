Ayça Ayşin Turan’dan aşk hamlesi!

Kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan, sağ gösterip sol vurmuştu.
Kendisi gibi oyuncu Alp Navruz'dan ayrıldıktan sonra adı Murat Boz ile anılan Ayça Ayşin Turan, sağ gösterip sol vurmuştu.
Takvim'in haberine göre; Güzel oyuncunun bir süredir gizlice ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
Henüz birbirlerini tanıma aşamasında oldukları için göz önüne çıkmayan ikili, ilk adımı ise sosyal medyada attı.
Evirgen'in Instagram'daki takibine aynı karşılığı veren Ayça Ayşin Turan, böylece de yakınlaşmayı itiraf etmiş oldu.
Umut Evirgen, güzellerden oluşan aşk defteriyle Türkiye'nin en çapkın isimleri arasında gösteriliyor.
NE OLMUŞTU?
Ayça Ayşin Turan, bir yıllık aşkı Alp Navruz'la ilişkisini Aralık 2022'de bitirmişti. Ayrılığın nedeni ise Turan'ın kendisi gibi oyuncu olan Navruz'un defalarca ihanetine uğramasıydı.
Güzel oyuncunun adı, ayrılığın ardından da Murat Boz ile anılmış; ancak iki taraf da "Arkadaşız" diyerek iddiaları yalanlamıştı.
30 yaşındaki güzelin, birkaç haftadır ise sürpriz bir isimle görüştüğü ortaya çıktı.
Ayça Ayşin Turan, ortak dostları aracılığıyla tanıştığı Umut Evirgen ile gizli gizli görüşmeye başladı.
Şimdilik tanışma aşamasında olan çift, ilişkileri duyulmasın diye de buluşmak için güzel oyuncunun evini tercih ediyor.