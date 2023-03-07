İsmail Balaban’ın eşi İlayda Şeker’den başörtülü paylaşım!

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban o dönem nişan atarak gündeme gelmiş yarışmadan sonra da aynı dönem Dominik'te olan İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban o dönem nişan atarak gündeme gelmiş yarışmadan sonra da aynı dönem Dominik'te olan İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Şaşalı bir düğünle evlenen İsmail Balaban ve İlayda Şeker sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Berat Kandili'nde bir paylaşım yapan eski yarışmacı sosyal medyada beğeni topladı.
"Allah dualarımızı kabul etsin inşallah" diyen İlayda Şeker'i görenler yorum yağdırdı.
İsmail Balaban, şampiyonluk kupasını kaldırdığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atmıştı.
Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan 35 yaşındaki başpehlivan, aynı yıl fenomen yarışmada yer alan İlayda Şeker ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlamıştı.
Balaban, İlayda'ya bayram harçlığı olarak altın takması ve doğum gününde araba almasıyla dikkat çekmişti.