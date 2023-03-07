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Müjde Ar babaanne oldu ülkeye döndü

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar'ın hayatını kaybeden kardeşi ve meslektaşı Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar baba oldu. Güzel haberi alan ve Londra'da yaşayan Müjde Ar ülkeye döndü ve torunu Defne bebek ile ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

07.03.2023, 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023, 09:29

Ünlü sanatçı sanatçı Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar - Elif Aköz Ar'ın kavuşmak için gün saydıkları kız çocukları dünyaya geldi.

Müjde Ar babaanne oldu ülkeye döndü

Mutlu çift bebeklerinin adını Defne koydular. Söz Ar, "Baba olmak anlatılmaz yaşanır, inanılmaz bir duygu." dedi.

Müjde Ar babaanne oldu ülkeye döndü

3 aydır İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan sanatçı Müjde Ar, müjdeli haberi duyunca soluğu İstanbul'daki evinde aldı.

Müjde Ar babaanne oldu ülkeye döndü

'Torunum' dediği Defne ile ilk kareyi paylaşan Müjde Ar, Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:

Müjde Ar babaanne oldu ülkeye döndü

"ÇOK BÜYÜK MUTLULUK"

"Çok büyük bir mutluluk oldu hepimize. 10 günlük oldu şimdi. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk oldu hepimiz için, çok tatlı. Uzun saçlarla doğdu. Anneye de benziyor, babaya da benziyor. Bebekler çabuk değişiyorlar tabii ama çok sevimli, çok sempatik."

Müjde Ar babaanne oldu ülkeye döndü

'Teyze mi oldunuz?' sorusuna Müjde Ar, "Mehtap'ın yerine babaanne oldum." diyerek yanıt verdi.

Müjde Ar babaanne oldu ülkeye döndü

Yeğeni Söz Ar'ı "Oğlum" şeklinde tanımlayan 68 yaşındaki Müjde Ar, Defne bebek ile çekilen fotoğrafını paylaştı.

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