Müjde Ar babaanne oldu ülkeye döndü

Ünlü sanatçı sanatçı Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar - Elif Aköz Ar'ın kavuşmak için gün saydıkları kız çocukları dünyaya geldi.
Mutlu çift bebeklerinin adını Defne koydular. Söz Ar, "Baba olmak anlatılmaz yaşanır, inanılmaz bir duygu." dedi.
3 aydır İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan sanatçı Müjde Ar, müjdeli haberi duyunca soluğu İstanbul'daki evinde aldı.
'Torunum' dediği Defne ile ilk kareyi paylaşan Müjde Ar, Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi:
"ÇOK BÜYÜK MUTLULUK"
"Çok büyük bir mutluluk oldu hepimize. 10 günlük oldu şimdi. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk oldu hepimiz için, çok tatlı. Uzun saçlarla doğdu. Anneye de benziyor, babaya da benziyor. Bebekler çabuk değişiyorlar tabii ama çok sevimli, çok sempatik."
'Teyze mi oldunuz?' sorusuna Müjde Ar, "Mehtap'ın yerine babaanne oldum." diyerek yanıt verdi.
Yeğeni Söz Ar'ı "Oğlum" şeklinde tanımlayan 68 yaşındaki Müjde Ar, Defne bebek ile çekilen fotoğrafını paylaştı.