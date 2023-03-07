Müjde Ar babaanne oldu ülkeye döndü

"ÇOK BÜYÜK MUTLULUK"

"Çok büyük bir mutluluk oldu hepimize. 10 günlük oldu şimdi. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk oldu hepimiz için, çok tatlı. Uzun saçlarla doğdu. Anneye de benziyor, babaya da benziyor. Bebekler çabuk değişiyorlar tabii ama çok sevimli, çok sempatik."