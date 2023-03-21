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Haberler Magazin Anıl Tetik evlilik yolunda ilk adımı attı

Anıl Tetik evlilik yolunda ilk adımı attı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve bazı projelerde de rol alan Anıl Tetik, evliliğe ilk adımı attı. 32 yaşındaki ünlü isim, İlknur Karamahmutoğlu ile nişanlandı. İşte Anıl Tetik ile İlknur Karamahmutoğlu'nun nişanından kareler...

21.03.2023, 13:42 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023, 13:43

Geçen hafta oyunculuğu bıraktığını açıklayan Anıl Tetik, evlilik yolunda ilk adımı attı. Baba mesleği turizmle ilgileneceğini söyleyen Tetik, İlknur Karamahmutoğlu ile nişanlandı.

Anıl Tetik evlilik yolunda ilk adımı attı

Tetik'in nişan kareleri sosyal medya hesaplarında fanları tarafından yayınlandı.

Anıl Tetik evlilik yolunda ilk adımı attı

Anıl Tetik'e sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.

Anıl Tetik evlilik yolunda ilk adımı attı

Tetik geçtiğimiz hafta, "Hiç bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirket işlerime yöneldim" demişti.

Anıl Tetik evlilik yolunda ilk adımı attı

ANIL TETİK KİMDİR?

Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul Küçükçekmece doğumludur. Aslen Kırklareli'lidir. Kadir Has Üniversitesi'nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu.

Anıl Tetik evlilik yolunda ilk adımı attı

Başarılı bir motor sporcusu olan Anıl Tetik motor sporlarında iki kez Türkiye birinciliği ve son olarak Doğu Avrupa Pist Şampiyonası'nda da birincilik elde etti. Survivor yarışması ile tanındı.

Anıl Tetik evlilik yolunda ilk adımı attı

İlk oyunculuk deneyimini ise Alemin Kralı dizisi ile yaşamış; daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda yer almıştır. Anıl Tetik, 1.86 metre boyunda, 75 kilo ve Yengeç burcudur.

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