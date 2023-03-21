Geçen hafta oyunculuğu bıraktığını açıklayan Anıl Tetik, evlilik yolunda ilk adımı attı. Baba mesleği turizmle ilgileneceğini söyleyen Tetik, İlknur Karamahmutoğlu ile nişanlandı.
Geçen hafta oyunculuğu bıraktığını açıklayan Anıl Tetik, evlilik yolunda ilk adımı attı. Baba mesleği turizmle ilgileneceğini söyleyen Tetik, İlknur Karamahmutoğlu ile nişanlandı.
Tetik'in nişan kareleri sosyal medya hesaplarında fanları tarafından yayınlandı.
Anıl Tetik'e sevenlerinden tebrik mesajları yağdı.
Tetik geçtiğimiz hafta, "Hiç bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirket işlerime yöneldim" demişti.
ANIL TETİK KİMDİR?
Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul Küçükçekmece doğumludur. Aslen Kırklareli'lidir. Kadir Has Üniversitesi'nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu.
Başarılı bir motor sporcusu olan Anıl Tetik motor sporlarında iki kez Türkiye birinciliği ve son olarak Doğu Avrupa Pist Şampiyonası'nda da birincilik elde etti. Survivor yarışması ile tanındı.
İlk oyunculuk deneyimini ise Alemin Kralı dizisi ile yaşamış; daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda yer almıştır. Anıl Tetik, 1.86 metre boyunda, 75 kilo ve Yengeç burcudur.