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Haberler Magazin Barbara Palvin ile Dylan Sprouse evlilik yolunda ilk adımı attı

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse evlilik yolunda ilk adımı attı

Ünlü oyuncu Dylan Sprouse ile uzun zamandır birliktelik yaşadığı ünlü model Barbara Palvin, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Çifte yakın bir kaynak, "Şimdi her zamankinden daha mutlular" açıklamasında bulundu.

22.03.2023, 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023, 16:57

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, yaklaşık beş yıldır aşk yaşıyor.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse evlilik yolunda ilk adımı attı

Birlikteliklerini resmi bir boyuta taşıyan Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, evlilik için ilk adımı attı.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse evlilik yolunda ilk adımı attı

Ünlü çift, nişanlandı. Entertainment Tonight'a konuşan çifte yakın bir kaynak, "Dylan ve Barbara nişanlandı.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse evlilik yolunda ilk adımı attı

Barbara, yüzüğünü insanlara gösteriyor ve ikisi de çok mutlular" açıklamasını yaptı.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse evlilik yolunda ilk adımı attı

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. İkiliye yakın bir kaynak, "Her zaman birbirlerine çok aşıktılar, ancak şimdi her zamankinden daha mutlular.

Barbara Palvin ile Dylan Sprouse evlilik yolunda ilk adımı attı

Hayatlarının yeni bölümünü birlikte başlatmak için sabırsızlanıyorlar" dedi.

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