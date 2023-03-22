Barbara Palvin ile Dylan Sprouse evlilik yolunda ilk adımı attı

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, yaklaşık beş yıldır aşk yaşıyor.
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, yaklaşık beş yıldır aşk yaşıyor.
Birlikteliklerini resmi bir boyuta taşıyan Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse, evlilik için ilk adımı attı.
Ünlü çift, nişanlandı. Entertainment Tonight'a konuşan çifte yakın bir kaynak, "Dylan ve Barbara nişanlandı.
Barbara, yüzüğünü insanlara gösteriyor ve ikisi de çok mutlular" açıklamasını yaptı.
Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı. İkiliye yakın bir kaynak, "Her zaman birbirlerine çok aşıktılar, ancak şimdi her zamankinden daha mutlular.
Hayatlarının yeni bölümünü birlikte başlatmak için sabırsızlanıyorlar" dedi.