Aşk yaradı! Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı aşkıyla popülerliğine popülerlik kattı. Özel hayatının kariyerinin önüne geçebileceğini umursamayan güzel oyuncu, olay ilişki sonrası 8 milyon TL olan yıllık reklam anlaşması fiyatını 10 milyon TL'ye çıkardı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı aşkıyla popülerliğine popülerlik kattı. Özel hayatının kariyerinin önüne geçebileceğini umursamayan güzel oyuncu, olay ilişki sonrası 8 milyon TL olan yıllık reklam anlaşması fiyatını 10 milyon TL'ye çıkardı.
Takvim'in haberine göre; Son dönemin en gözde oyuncularından Hande Erçel, şimdilerde ise kariyerinden çok özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor.
Yeni projeleriyle çok konuşulan rakip meslektaşlarının aksine Hakan Sabancı aşkıyla manşetlere çıkan 29 yaşındaki güzel, popülerliğini fırsata çevirmek için de harekete geçti.
Bir takı markası firmasının bu yılın başında reklam teklifi götürdüğü Hande Erçel, yıl boyu sürecek olan anlaşma karşılığında iddiaya göre 8 milyon TL istedi.
Her iki taraf da birbirlerinden düşünmek için süre istedi.
Dedikodulara göre firmanın yetkilileri, 8 milyon TL'yi kabul ettiklerini belirtip anlaşma imzalamak için yeniden güzel oyuncuyla irtibata geçti.
HANDE İLK ÖRNEK DEĞİL
Ancak Erçel'den beklenmedik bir geri dönüş geldi. İddialara göre Hande Erçel, yılbaşında istediği rakama 2 milyon TL zam yapıp reklam fiyatını 10 milyon TL'ye çıkardı.
Yetkililer ise bu rakamı kabul etmedi. Bu arada magazin dünyasında "aşk zammı" yapan tek ünlü de Hande Erçel değil.
Daha önce de birçok oyuncu ve şarkıcı, özel hayatları sayesinde elde ettikleri popülerliği fırsat bilip aldıkları ücretlere zamlar yapmıştı.