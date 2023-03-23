  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Aşk yaradı! Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı

Aşk yaradı! Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptırdı. Bu aşk Hande Erçel'in popülerliğine de popülerlik kattı. Bu durumu fırsata çevirmek için harekete geçen Hande Erçel, daha önce 8 milyon TL'ye el sıkıştığı reklam anlaşmasını 10 milyon TL'ye çıkardı. İşte habere ilişkin detaylar...

23.03.2023, 11:31 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023, 11:44

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı aşkıyla popülerliğine popülerlik kattı. Özel hayatının kariyerinin önüne geçebileceğini umursamayan güzel oyuncu, olay ilişki sonrası 8 milyon TL olan yıllık reklam anlaşması fiyatını 10 milyon TL'ye çıkardı.

Aşk yaradı! Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı

Takvim'in haberine göre; Son dönemin en gözde oyuncularından Hande Erçel, şimdilerde ise kariyerinden çok özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor.

Aşk yaradı! Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı

Yeni projeleriyle çok konuşulan rakip meslektaşlarının aksine Hakan Sabancı aşkıyla manşetlere çıkan 29 yaşındaki güzel, popülerliğini fırsata çevirmek için de harekete geçti.

Aşk yaradı! Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı

Bir takı markası firmasının bu yılın başında reklam teklifi götürdüğü Hande Erçel, yıl boyu sürecek olan anlaşma karşılığında iddiaya göre 8 milyon TL istedi.

Aşk yaradı! Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı

Her iki taraf da birbirlerinden düşünmek için süre istedi.

Aşk yaradı! Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı

Dedikodulara göre firmanın yetkilileri, 8 milyon TL'yi kabul ettiklerini belirtip anlaşma imzalamak için yeniden güzel oyuncuyla irtibata geçti.

Aşk yaradı! Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı

HANDE İLK ÖRNEK DEĞİL

Ancak Erçel'den beklenmedik bir geri dönüş geldi. İddialara göre Hande Erçel, yılbaşında istediği rakama 2 milyon TL zam yapıp reklam fiyatını 10 milyon TL'ye çıkardı.

Aşk yaradı! Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı

Yetkililer ise bu rakamı kabul etmedi. Bu arada magazin dünyasında "aşk zammı" yapan tek ünlü de Hande Erçel değil.

Aşk yaradı! Hande Erçel kaşesine milyonluk zam yaptı

Daha önce de birçok oyuncu ve şarkıcı, özel hayatları sayesinde elde ettikleri popülerliği fırsat bilip aldıkları ücretlere zamlar yapmıştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA