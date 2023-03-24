Seda Sayan’ı kıramadı! Safiye Soyman bakın neresini yaptırdı

Uzun yıllardır Seda Sayan'la dost olan Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla sıkça adından söz ettirmeye başladı. Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman, son olarak boyun gerdirme ameliyatı oldu.
Uzun yıllardır Seda Sayan'la dost olan Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla sıkça adından söz ettirmeye başladı. Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman, son olarak boyun gerdirme ameliyatı oldu.
Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren Seda Sayan daha önce de yakın arkadaşı Safiye Soyman'a estetik yaptırması konusunda ısrar etmişti.
Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile Safiye Soyman ikilisi sosyal medyada sık sık yüzlerine uyguladıkları filtreler ile dalga konusu oluyor hatta kendileri de bunu espri konusu yapıyor.
SAFİYE SOYMAN BOYUN GERDİRME AMELİYATI OLDU
Safiye Soyman, sosyal medyada hebasından boyun germe ameliyatı olduğunu duyurdu.
Safiye Soyman paylaşımına 'Birkaç gün önce boyun germe ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben. Eline sağlık iki buçuk saat sürdü.
Bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı. Merak etti o da çok beğendi. Ben de biliyorsunuz ego sıfır özgüven tavan ne yapsam yayınlarım.'