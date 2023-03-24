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Haberler Magazin Seda Sayan'ı kıramadı! Safiye Soyman bakın neresini yaptırdı

Seda Sayan'ı kıramadı! Safiye Soyman bakın neresini yaptırdı

Yakın arkadaşı Seda Sayan'ı kıramayan Safiye Soyman ameliyat masasına yattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Safiye Soyman, "Seda Sayan kankam baskın yaptı, merak etti, o da çok beğendi" diyerek son halini paylaştı. Safiye Soyman'ın değişimi oldukça dikkat çekti. Bakın Safiye Soyman, Seda Sayan'ın isteği üzerine neresini yaptırdı!

24.03.2023, 11:41 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 11:50

Uzun yıllardır Seda Sayan'la dost olan Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla sıkça adından söz ettirmeye başladı. Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman, son olarak boyun gerdirme ameliyatı oldu.

Seda Sayan’ı kıramadı! Safiye Soyman bakın neresini yaptırdı

Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren Seda Sayan daha önce de yakın arkadaşı Safiye Soyman'a estetik yaptırması konusunda ısrar etmişti.

Seda Sayan’ı kıramadı! Safiye Soyman bakın neresini yaptırdı

Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile Safiye Soyman ikilisi sosyal medyada sık sık yüzlerine uyguladıkları filtreler ile dalga konusu oluyor hatta kendileri de bunu espri konusu yapıyor.

Seda Sayan’ı kıramadı! Safiye Soyman bakın neresini yaptırdı

SAFİYE SOYMAN BOYUN GERDİRME AMELİYATI OLDU

Safiye Soyman, sosyal medyada hebasından boyun germe ameliyatı olduğunu duyurdu.

Seda Sayan’ı kıramadı! Safiye Soyman bakın neresini yaptırdı

Safiye Soyman paylaşımına 'Birkaç gün önce boyun germe ameliyatı oldum. Gerçekten çok güzel oldu. Acısız sızısız lokal anestezi ile muhteşem oldu çok gıdıklıydım ben. Eline sağlık iki buçuk saat sürdü.

Seda Sayan’ı kıramadı! Safiye Soyman bakın neresini yaptırdı

Bu arada Seda Sayan kankam baskın yaptı. Merak etti o da çok beğendi. Ben de biliyorsunuz ego sıfır özgüven tavan ne yapsam yayınlarım.'

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