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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu?

İki yıllık beraberliklerini 2019 yılında nikah masasında taçlandıran ünlü manken Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş hakkında bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin evliliklerinde kriz çıktığı ve boşanacakları öne sürüldü. Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan konuya ilişkin açıklana geldi. İşte Uğur Akkuş'un boşanma iddialarına karşın yaptığı paylaşım...

31.03.2023, 10:22 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023, 10:23

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Akkuş'un son dönemde maddi krizde olduğu iddiaları sık sık haber olurken ikili cephesinden geçtiğimiz Ekim'de gelen şiddet haberi de olay olmuştu.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu?

Takvim'in haberine göre; Eski manken, bu şok iddianın üzerini ise "Her evlilikte olan bir tartışma" diyerek örtmeye çalıştı. Bu olaydan kısa süre sonra Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in ödenmeyen nafaka borcu yüzünden Uğur Akkuş'a açtığı haciz davası ve eski eşi hakkındaki "Çocuklarımı alıkoydu" iddiaları da Ebru Şallı'nın canını çok sıktı.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu?

KRİZ AŞILAMADI!

Dışarıya vuran olayların haricinde kendi içlerinde de kriz yaşayan ünlü çift, bu kez bu durumu aşamadı. Bu evliliğinde çok yorulan ve sürekli alttan alan Şallı, eşi Uğur Akkuş ile yol ayrımına geldi.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu?

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un kısa bir süre önce evlerini ayırdığı iddia edildi. Dün sosyal medyadan çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan Şallı, şu sözleriyle de "boşanmanın yakın" olduğunu itiraf eder gibiydi:

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu?

"Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun."

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu?

Hürriyet'in haberine göre ise; Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'yla birlikte yaşadığı evden 1 ay önce ayrıldığı ortaya çıktı. Evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmak isteyen çiftin avukatlarına boşanma protokolü hazırlattığı, sürecin bu nedenle uzadığı öğrenildi.

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu?

Haberlerin ardından Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan boşanma açıklaması geldi. Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu?

"Tekrar altını çizerek belirtiyorum boşanma haberleri yalan, evleri ayırdığımız yalan, boşanma hazırlığında olduğumuz yalan, herkes işine baksın."

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