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Haberler Magazin Tuba Büyüküstün yatırımıyla servetine servet katıyor

Tuba Büyüküstün yatırımıyla servetine servet katıyor

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, meslektaşı Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı da yanına alarak Fransa'nın Paris kentine yerleşti. 2019'da, Paris'ten, 1.5 milyon Euro'luk daire satın alan Tuba Büyüksütün'ün Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı. Bu dairesini yeni yatırım aracı olarak kullanan Büyüküstün, haftalık 2 bin 400 Euro'ya yani yaklaşık 50 bin TL kazanıyor.

31.03.2023, 13:14 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023, 13:14

2019'da Paris'te 1.5 milyon Euro'luk bir daire alan Tuba Büyüküstün'ün Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı.

Tuba Büyüküstün yatırımıyla servetine servet katıyor

Güzel oyuncu, bu dairesini de haftalık 2 bin Euro'dan kiralayarak gelir elde ediyor. Ekranların güzel oyuncusu Tuba Büyüküstün için Paris'in farklı bir önemi var... Fransa'yı adeta ikinci vatanı yapan güzel oyuncu, 2019 yılında Paris'ten bir daire satın almıştı.

Tuba Büyüküstün yatırımıyla servetine servet katıyor

Yaklaşık 1 buçuk milyon Euro'ya sahip olduğu Germain bölgesindeki dairesinde iki kızlarıyla mutlu bir hayat süren Büyüküstün'ün tek yatırımı bu değil...

Tuba Büyüküstün yatırımıyla servetine servet katıyor

Takvim'in haberine göre; Söylenenlere göre Tuba Büyüküstün, yine aynı bölgedeki daha küçük bir daireyi de geçtiğimiz yıllarda satın aldı.

Tuba Büyüküstün yatırımıyla servetine servet katıyor

Bu küçük daireye de 900 bin Euro yani şimdinin parasıyla yaklaşık 19 milyon TL ödeyen güzel oyuncu, bu ikinci evini yatırım aracı olarak kullanıyor.

Tuba Büyüküstün yatırımıyla servetine servet katıyor

HAFTADA 50 BİN TL

Dairesini haftalık olarak 2 bin 400 Euro yani yaklaşık 50 bin TL'ye kiralayan Tuba Büyüküstün, bu sayede de hatırı sayılır bir gelir elde ediyor.

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