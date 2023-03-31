Tuba Büyüküstün yatırımıyla servetine servet katıyor

2019'da Paris'te 1.5 milyon Euro'luk bir daire alan Tuba Büyüküstün'ün Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı.
2019'da Paris'te 1.5 milyon Euro'luk bir daire alan Tuba Büyüküstün'ün Germain bölgesinde bir evi daha olduğu ortaya çıktı.
Güzel oyuncu, bu dairesini de haftalık 2 bin Euro'dan kiralayarak gelir elde ediyor. Ekranların güzel oyuncusu Tuba Büyüküstün için Paris'in farklı bir önemi var... Fransa'yı adeta ikinci vatanı yapan güzel oyuncu, 2019 yılında Paris'ten bir daire satın almıştı.
Yaklaşık 1 buçuk milyon Euro'ya sahip olduğu Germain bölgesindeki dairesinde iki kızlarıyla mutlu bir hayat süren Büyüküstün'ün tek yatırımı bu değil...
Takvim'in haberine göre; Söylenenlere göre Tuba Büyüküstün, yine aynı bölgedeki daha küçük bir daireyi de geçtiğimiz yıllarda satın aldı.
Bu küçük daireye de 900 bin Euro yani şimdinin parasıyla yaklaşık 19 milyon TL ödeyen güzel oyuncu, bu ikinci evini yatırım aracı olarak kullanıyor.
HAFTADA 50 BİN TL
Dairesini haftalık olarak 2 bin 400 Euro yani yaklaşık 50 bin TL'ye kiralayan Tuba Büyüküstün, bu sayede de hatırı sayılır bir gelir elde ediyor.