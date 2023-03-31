Tuba Büyüküstün yatırımıyla servetine servet katıyor

Güzel oyuncu, bu dairesini de haftalık 2 bin Euro'dan kiralayarak gelir elde ediyor. Ekranların güzel oyuncusu Tuba Büyüküstün için Paris'in farklı bir önemi var... Fransa'yı adeta ikinci vatanı yapan güzel oyuncu, 2019 yılında Paris'ten bir daire satın almıştı.