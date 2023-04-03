  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Tuğçe Kazaz o yorumu affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı

Tuğçe Kazaz o yorumu affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı

Tuğçe Kazaz, sosyal medyadan kendisine yönelik küfür ve hakaretlerde bulunan takipçisini affetmedi. Eski model, takipçisinin küfür içerikli yazdığı kötü yorumun onur, şeref ve haysiyetini zedelediğini ve Umut T.'nin paylaşımının ifade özgürlüğünü aştığını vurgulayarak şikayetçi oldu.

03.04.2023, 16:02 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023, 16:03

Avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet dilekçesi veren Kazaz, takipçisi Umut T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tuğçe Kazaz o yorumu affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı

Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Ünlü model, takipçisi Umut T.'nin sosyal medyadan kendisine yönelik küfürlü söylemlerde ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürerek Umut T.'nin şahsını kastederek yaptığı kötü yorumun kendisini olumsuz etkilediğini belirtti.

Tuğçe Kazaz o yorumu affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı

Gündemden düşmeyen yorumlarıyla herkesin dilinde olan Tuğçe Kazaz, takipçisinin küfür içerikli yazdığı kötü yorumun onur, şeref ve haysiyetini zedelediğini ve Umut T.'nin paylaşımının ifade özgürlüğünü aştığını vurguladı.

Tuğçe Kazaz o yorumu affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı

Ünlü mankenin şikâyeti üzerine savcılık, konuyla ilgili harekete geçti.

Tuğçe Kazaz o yorumu affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı

Tuğçe Kazaz'ın sosyal medya hesabına girerek ünlü modelin fotoğrafının altına küfür içerikli bir yorum yazan Umut T. hakkında soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA