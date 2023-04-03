Tuğçe Kazaz o yorumu affetmedi! Soluğu savcılıkta aldı

Sabah Gazetesi'nden Seda Nur Günaydın'ın haberine göre; Ünlü model, takipçisi Umut T.'nin sosyal medyadan kendisine yönelik küfürlü söylemlerde ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürerek Umut T.'nin şahsını kastederek yaptığı kötü yorumun kendisini olumsuz etkilediğini belirtti.