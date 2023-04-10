Safiye Soyman: 20 yıl geriye gittik

" 'İbadet de kabahat de gizli yapılır' derler. Sosyal medyadan 'reklam yapıyorsun' eleştirileri almamak için bu yolu seçtim. Zaten yapacağımız bazı şeyleri şeyleri yaptık. Yardımları göz önüne sürdüğün zaman bu sefer 'reklam mı yapıyorsun?' diyorlar. Faik Bey de yaptı gereğini, ben de yaptım. Hepimiz bir takım şeyler gönderdik. Ben deprem olduğunda safra kesesi ameliyatı olmuştum. O yüzden bölgeye gidemedim."