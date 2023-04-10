Safiye Soyman: 20 yıl geriye gittik

Doktora pansumana geldiğini söyleyen Safiye Soyman, "10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve gıdı gerdirme. Pişman değilim, genç kız gibi oldum. Baya kesip biçti ve aldılar" dedi.
Doktora pansumana geldiğini söyleyen Safiye Soyman, "10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve gıdı gerdirme. Pişman değilim, genç kız gibi oldum. Baya kesip biçti ve aldılar" dedi.
"20 YIL GENÇLEŞTİM"
Milliyet'in haberine göre; Estetik sonrası neşeli hali dikkat çeken sanatçı, "Faik Bey çok memnun bu durumdan. En az 20 yıl geriye gittik. Bu yeni son sistem, o büyük ameliyatlardan değil. Çok mutluyum bütün hanımlara tavsiye ederim. Hemen böyle dişçiye gider gibi iki saate yapılan bir operasyon" ifadelerini kullandı.
"SANATÇININ YAŞI OLMAZ"
Yaşlanma korkusu olmadığını ancak sahneye çıktığı için seyirciye olan saygısından operasyon yaptırdığını vurgulayan şarkıcı, "Sanatçı yaş almaz, sanatçının yaşı olmaz. Onun için biz de böyle halkımıza ve kendimize saygımızdan dolayı, görüntümüzle, giyimimizle bu şekilde çıkmalıyız onların karşısına. Ses sanatçısı sahneye çıkıyorsa kendine bakmalı" şeklinde konuştu.
"FAİK BEY DE GEREĞİNİ YAPTI, BEN DE YAPTIM"
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kendisinin de olası bir İstanbul depremi nedeniyle korku yaşadığını anlatan Soyman, bölgeye yaptığı yardımları ise saklı tuttuğunu söyledi.
" 'İbadet de kabahat de gizli yapılır' derler. Sosyal medyadan 'reklam yapıyorsun' eleştirileri almamak için bu yolu seçtim. Zaten yapacağımız bazı şeyleri şeyleri yaptık. Yardımları göz önüne sürdüğün zaman bu sefer 'reklam mı yapıyorsun?' diyorlar. Faik Bey de yaptı gereğini, ben de yaptım. Hepimiz bir takım şeyler gönderdik. Ben deprem olduğunda safra kesesi ameliyatı olmuştum. O yüzden bölgeye gidemedim."
"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"
Ünlü şarkıcı, yaşadığı deprem korkusunu ise "Akşamları eve gidip yatamıyorum. Gidip kızımda kalıyorum. Güveniyorum oturduğum eve ama yine de insan endişe duyuyor. Korkunun ecele faydası yok" sözleriyle dile getirdi.