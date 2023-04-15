Zerrin Özer hangi hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı: Yeter!

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bırakmıştı:
Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bırakmıştı:
"Kıymetli dostlarım mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum."
"SAKIN ÇOK KIZMAYIN"
İlk plağı 'Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınlayan sanatçı, üç ay sonra ise "Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?" mesajı ile müziğe geri dönmüştü.
Ani karar değişiklikleri dikkat çeken ünlü şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.
"BIKTIM ARTIK"
Kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Zerrin Özer, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz!
Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!"
Sevenlerini şaşkına çeviren ünlü ismin, paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.