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Haberler Magazin Zerrin Özer hangi hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı: Yeter!

Zerrin Özer hangi hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı: Yeter!

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz yıl kısa süreli olarak sahneleri bıraktığını açıklamış, daha sonra ise "Dayanamıyorum!" diyerek bu radikal kararından vazgeçmişti. Özer, son sosyal medya hesabından borderline (kişilik bozukluğu) hastalığıyla mücadele ettiğini sitem dolu bir paylaşımla duyurdu.

15.04.2023, 10:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023, 10:33

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan Zerrin Özer, Haziran 2022'de müziği bırakmıştı:

Zerrin Özer hangi hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı: Yeter!

"Kıymetli dostlarım mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum."

Zerrin Özer hangi hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı: Yeter!

"SAKIN ÇOK KIZMAYIN"

İlk plağı 'Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında yayınlayan sanatçı, üç ay sonra ise "Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?" mesajı ile müziğe geri dönmüştü.

Zerrin Özer hangi hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı: Yeter!

Ani karar değişiklikleri dikkat çeken ünlü şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Zerrin Özer hangi hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı: Yeter!

"BIKTIM ARTIK"

Kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Zerrin Özer, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:

Zerrin Özer hangi hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı: Yeter!

"Defolup gitmek istiyorum. Nasıl uçlardasınız; ben borderline'ım, ya sizler? Beni tanıyor musunuz!

Zerrin Özer hangi hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı: Yeter!

Bıktım artık. Beni yaftalamanızdan bıktım, bazı kuş beyinlilerden! Yeter, yeter be!"

Zerrin Özer hangi hastalıkla mücadele ettiğini açıkladı: Yeter!

Sevenlerini şaşkına çeviren ünlü ismin, paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.

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