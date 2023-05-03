Şeyma Subaşı muradına erdi: 125 bin TL'lik nafaka kesildi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, yaklaşık üç yıldır Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini bir dargın bir barışık olarak sürdüren çift, sonunda muradına erdi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, yaklaşık üç yıldır Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini bir dargın bir barışık olarak sürdüren çift, sonunda muradına erdi.
NİKAH MASASINA OTURDU
Uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapan ve Instagram hesabından ücretli üyelik açarak düğün sürecindeki tüm detayları takipçileriyle paylaşan Subaşı, Fas'ın Marekeş şehrinde nikah masasına oturdu.
Subaşı, sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturan Subaşı, beyaz sade bir elbise tercih etti.
İLK İŞİ BU OLDU!
Dini nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek oldu.
Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, adını "Şeyma Alsaloussi" olarak güncelledi.
Çiftin nikah töreninden kareler de kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlandı.
Ayrıca Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın, eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı 125 bin TL'lik nafaka da kesilmiş oldu.