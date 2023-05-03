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Haberler Magazin Şeyma Subaşı muradına erdi: 125 bin TL'lik nafaka kesildi

Şeyma Subaşı muradına erdi: 125 bin TL'lik nafaka kesildi

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile dün Marakeş'te düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Nikahtan kareler gelirken, Şeyma Subaşı'nın ilk işi sosyal medyada soyadını değiştirdi. Ayrıca Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın, eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı 125 bin TL'lik nafaka da kesilmiş oldu.

03.05.2023, 11:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023, 11:53

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, yaklaşık üç yıldır Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini bir dargın bir barışık olarak sürdüren çift, sonunda muradına erdi.

Şeyma Subaşı muradına erdi: Acun Ilıcalı nafakayı kesti

NİKAH MASASINA OTURDU

Uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapan ve Instagram hesabından ücretli üyelik açarak düğün sürecindeki tüm detayları takipçileriyle paylaşan Subaşı, Fas'ın Marekeş şehrinde nikah masasına oturdu.

Şeyma Subaşı muradına erdi: Acun Ilıcalı nafakayı kesti

Subaşı, sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturan Subaşı, beyaz sade bir elbise tercih etti.

Şeyma Subaşı muradına erdi: Acun Ilıcalı nafakayı kesti

İLK İŞİ BU OLDU!

Dini nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek oldu.

Şeyma Subaşı muradına erdi: Acun Ilıcalı nafakayı kesti

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, adını "Şeyma Alsaloussi" olarak güncelledi.

Şeyma Subaşı muradına erdi: Acun Ilıcalı nafakayı kesti

Çiftin nikah töreninden kareler de kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlandı.

Şeyma Subaşı muradına erdi: Acun Ilıcalı nafakayı kesti

Ayrıca Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı'nın, eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı 125 bin TL'lik nafaka da kesilmiş oldu.

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