Tuba Ünsal Bali'de ev'lendi

2018'de İstanbul Şile'de 3 milyon TL'ye dillere destan bir çiftlik satın alan güzel oyuncunun, İstanbul'un çeşitli semtleriyle Bodrum'da da yatırımları olduğu biliniyor.
2018'de İstanbul Şile'de 3 milyon TL'ye dillere destan bir çiftlik satın alan güzel oyuncunun, İstanbul'un çeşitli semtleriyle Bodrum'da da yatırımları olduğu biliniyor.
Geçtiğimiz hafta sevgilisi Serdar Turan'la Bali'de tatilde olan Tuba Ünsal'ın, birçok ünlü gibi buraya yatırım yapmak için kolları sıvadığı iddia edildi.
Egzotik adanın güneyinde yer alan Canggu bölgesinden klasik Bali tarzı villalar bakan Tuba Ünsal, söylenenlere göre gözüne 150 bin Euro'luk iki odalı bir evi kestirdi.
Sevgilisi Serdar Turan ile mutlu birlikteliği olan 41 yaşındaki oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal, Bali tatili dönüşü İstinyePark'ta objektiflere takıldı.
Yeniçağ'ın haberine göre; Telefonla konuşurken görüntülenen ve arkadaşı ile kahve içmeye geldiği belirten Ünsal, kahve sonrası muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.
İlişkisinin güzel gittiğini belirten ünlü oyuncu, "Bali'den ev aldım, oraları çok beğendim" diyerek çıkan haberleri doğruladı.