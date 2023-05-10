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Haberler Magazin Tuba Ünsal Bali'de ev'lendi

Tuba Ünsal Bali'de ev'lendi

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, önceki gün Sarıyer'de bulunan bir AVM çıkışında görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü isim, yeni bir yatırım yaptığı açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Endonezya'nın Bali Adası'nda tatil yapan Tuba Ünsal, oraları çok beğendiğini belirterek, "Bali'den ev aldım" dedi.

10.05.2023, 15:26 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023, 15:28

2018'de İstanbul Şile'de 3 milyon TL'ye dillere destan bir çiftlik satın alan güzel oyuncunun, İstanbul'un çeşitli semtleriyle Bodrum'da da yatırımları olduğu biliniyor.

Tuba Ünsal bakın nereye yatırım yaptı!

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Serdar Turan'la Bali'de tatilde olan Tuba Ünsal'ın, birçok ünlü gibi buraya yatırım yapmak için kolları sıvadığı iddia edildi.

Tuba Ünsal bakın nereye yatırım yaptı!

Egzotik adanın güneyinde yer alan Canggu bölgesinden klasik Bali tarzı villalar bakan Tuba Ünsal, söylenenlere göre gözüne 150 bin Euro'luk iki odalı bir evi kestirdi.

Tuba Ünsal bakın nereye yatırım yaptı!

Sevgilisi Serdar Turan ile mutlu birlikteliği olan 41 yaşındaki oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal, Bali tatili dönüşü İstinyePark'ta objektiflere takıldı.

Tuba Ünsal bakın nereye yatırım yaptı!

Yeniçağ'ın haberine göre; Telefonla konuşurken görüntülenen ve arkadaşı ile kahve içmeye geldiği belirten Ünsal, kahve sonrası muhabirlerle ayak üstü sohbet etti.

Tuba Ünsal bakın nereye yatırım yaptı!

İlişkisinin güzel gittiğini belirten ünlü oyuncu, "Bali'den ev aldım, oraları çok beğendim" diyerek çıkan haberleri doğruladı.

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