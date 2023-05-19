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Ünlü oyuncu anne oldu! Bakın oğlunun adını ne koydu

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan ünlü oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen eşi Berkun Oya, oğullarına kavuştu. Ünlü çift, oğullarının ismini bakın ne koydu...

19.05.2023, 15:49 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023, 15:50

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti.

Ünlü oyuncu anne oldu! Bakın oğlunun adını ne koydu

Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlanmıştı.

Ünlü oyuncu anne oldu! Bakın oğlunun adını ne koydu

Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya yakın zamanda nikah masasına oturmuştu.

Ünlü oyuncu anne oldu! Bakın oğlunun adını ne koydu

38 yaşındaki başarılı oyuncu Funda Eryiğit, anne oldu.

Ünlü oyuncu anne oldu! Bakın oğlunun adını ne koydu

Sevilen oyuncu oğluna kavuştu.

Ünlü oyuncu anne oldu! Bakın oğlunun adını ne koydu

İlk bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, oğullarına "Civan" adını verdi.

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