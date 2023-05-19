Ünlü oyuncu anne oldu! Bakın oğlunun adını ne koydu

Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti.
Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti.
Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlanmıştı.
Funda Eryiğit ile yönetmen Berkun Oya yakın zamanda nikah masasına oturmuştu.
38 yaşındaki başarılı oyuncu Funda Eryiğit, anne oldu.
Sevilen oyuncu oğluna kavuştu.
İlk bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, oğullarına "Civan" adını verdi.