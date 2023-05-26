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Haberler Magazin Yine operasyon geçirdi: Seda Sayan bakın neresini yaptırdı!

Yine operasyon geçirdi: Seda Sayan bakın neresini yaptırdı!

Yaptırdığı estetiklerle de gündeme gelen ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, yeni paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Sayan şimdi de dekolte çizgilerinden kurtulmak için kendisini estetik doktoruna teslim etti. İşte Seda Sayan'ın çok konuşulan paylaşımı...

26.05.2023, 12:37 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023, 12:40

Geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le sürpriz bir biçimde dünyaevine giren Seda Sayan şaşırtmıştı.

Yine bıçak altına yattı: Seda Sayan bakın neresini yaptırdı!

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in birlikteliği mutlu bir şekilde devam ederken, Seda Sayan estetik ameliyatlarına her geçen gün bir yenisini daha ekledi.

Yine bıçak altına yattı: Seda Sayan bakın neresini yaptırdı!

Seda Sayan, son yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerinde topladı.

Yine bıçak altına yattı: Seda Sayan bakın neresini yaptırdı!

Yeni estetik operasyon geçiren Seda Sayan, son paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Yine bıçak altına yattı: Seda Sayan bakın neresini yaptırdı!

Daha önce alt yüz ve boyun estetiği ameliyatları geçiren Seda Sayan, bu defa dekoltesindeki çizgilerden kurtulmak adına operasyon geçirdi.

Yine bıçak altına yattı: Seda Sayan bakın neresini yaptırdı!

Yaptırdığı hiçbir işlemi gizlemeyen Sayan, operasyon esnasında çektirdiği videoyu da takipçileriyle paylaştı.

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