Yine operasyon geçirdi: Seda Sayan bakın neresini yaptırdı!

Geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le sürpriz bir biçimde dünyaevine giren Seda Sayan şaşırtmıştı.
Geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le sürpriz bir biçimde dünyaevine giren Seda Sayan şaşırtmıştı.
Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in birlikteliği mutlu bir şekilde devam ederken, Seda Sayan estetik ameliyatlarına her geçen gün bir yenisini daha ekledi.
Seda Sayan, son yaptığı paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerinde topladı.
Yeni estetik operasyon geçiren Seda Sayan, son paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu.
Daha önce alt yüz ve boyun estetiği ameliyatları geçiren Seda Sayan, bu defa dekoltesindeki çizgilerden kurtulmak adına operasyon geçirdi.
Yaptırdığı hiçbir işlemi gizlemeyen Sayan, operasyon esnasında çektirdiği videoyu da takipçileriyle paylaştı.