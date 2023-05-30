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Haberler Magazin Model Öykü Baştaş evlendi: Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Model Öykü Baştaş evlendi: Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Dünyaca ünlü markaların gözde modelleri arasında yer alan ve güzellik tabularını yıkan Öykü Baştaş, bir süredir aşk yaşadığı tasarımcı sevgilisi Furkan Temir ile nikah masasına oturdu. Öykü Baştaş'ın gelinlik seçimi ise sosyal medyanın oldukça diline düştü. Ama tasarımcı Furkan Temir'in damatlığı da görenlerden nasibini aldı. İşte Öykü Baştaş ile Furkan Temir'in sosyal medyayı sallayan gelinlik ve damatlığı...

30.05.2023, 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023, 12:31

Amerika'da yer alan bir ajans aracılığı ile modelliğe adım atan Öykü Baştaş, güzellik tabusunu yerle bir etmişti. Gucci için yürüyen ilk Türk model olarak adından söz ettiren Baştaş, başarısıyla konuşulmaya devam ediyor.

Model Öykü Baştaş evlendi: Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Son olarak özel hayatıyla gündeme gelen Baştaş, bir süredir aşk yaşadığı Furkan Temir ile dünyaevine girdi.

Model Öykü Baştaş evlendi: Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

19 yaşındayken dünyanın önde gelen markalarıyla çalışmaya başlayan model Öykü Baştaş, tasarımcı sevgilisiyle İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi.

Model Öykü Baştaş evlendi: Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Mutlu gününden karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Baştaş'ın siyah dantel detaylı gelinliği ise dikkat çekti.

Model Öykü Baştaş evlendi: Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Yeliz Yeşilmen'den gelinliğe ve çifte, "Mutluluklar ama göğüs pedi Gucci kızına olmuş mu bu ne hal" ve "Bilo ile gülo" şeklinde yorumlar yaptı.

Model Öykü Baştaş evlendi: Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Çifte gelen diğer yorumlar ise şöyle:

"Damat neden bu kadar özensiz ? Önemsiz bir gün mü düğün günü?", "O elbise hiç olmuş mu?", "Modacısın, şu damadı doğru düzgün giyindiremedin mi?"

Model Öykü Baştaş evlendi: Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Ünlü model nikahtan karelerine ise "Sonsuza kadar senin olacak" notunu düşerken, Furkan Temir'i etiketleyip, kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi. İkiliye sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.

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