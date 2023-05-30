Model Öykü Baştaş evlendi: Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Amerika'da yer alan bir ajans aracılığı ile modelliğe adım atan Öykü Baştaş, güzellik tabusunu yerle bir etmişti. Gucci için yürüyen ilk Türk model olarak adından söz ettiren Baştaş, başarısıyla konuşulmaya devam ediyor.
Amerika'da yer alan bir ajans aracılığı ile modelliğe adım atan Öykü Baştaş, güzellik tabusunu yerle bir etmişti. Gucci için yürüyen ilk Türk model olarak adından söz ettiren Baştaş, başarısıyla konuşulmaya devam ediyor.
Son olarak özel hayatıyla gündeme gelen Baştaş, bir süredir aşk yaşadığı Furkan Temir ile dünyaevine girdi.
19 yaşındayken dünyanın önde gelen markalarıyla çalışmaya başlayan model Öykü Baştaş, tasarımcı sevgilisiyle İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi.
Mutlu gününden karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Baştaş'ın siyah dantel detaylı gelinliği ise dikkat çekti.
Yeliz Yeşilmen'den gelinliğe ve çifte, "Mutluluklar ama göğüs pedi Gucci kızına olmuş mu bu ne hal" ve "Bilo ile gülo" şeklinde yorumlar yaptı.
Çifte gelen diğer yorumlar ise şöyle:
"Damat neden bu kadar özensiz ? Önemsiz bir gün mü düğün günü?", "O elbise hiç olmuş mu?", "Modacısın, şu damadı doğru düzgün giyindiremedin mi?"
Ünlü model nikahtan karelerine ise "Sonsuza kadar senin olacak" notunu düşerken, Furkan Temir'i etiketleyip, kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi. İkiliye sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.