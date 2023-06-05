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Haberler Magazin Fahriye Evcen doğum gününde kendisine hayran bıraktı

Fahriye Evcen doğum gününde kendisine hayran bıraktı

İki çocuk annesi olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen ailesiyle 37. yaş gününü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu fiziğiyle göz doldururken, Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" dedi. İşte Fahriye Evcen'in doğum gününden kareler...

05.06.2023, 16:53 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023, 16:54

Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan iki çocuk annesi Fahriye Evcen, yeni yaşını kutladı. 37 yaşına giren Fahriye Evcen, doğum günü partisinden paylaştığı kareler ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Fahriye Evcen doğum gününde kendisine hayran bıraktı

Güzelliği dillere destan Fahriye Evcen 37 oldu.

Fahriye Evcen doğum gününde kendisine hayran bıraktı

Fahriye Evcen kısa bir süre önce doğum yapmasına rağmen eski fit haline hızla geri döndü.

Fahriye Evcen doğum gününde kendisine hayran bıraktı

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen doğum gününde tıpkı bir deniz kızı gibi göz kamaştırdı.

Fahriye Evcen doğum gününde kendisine hayran bıraktı

Yeni yaşına özel kutlamada güzelliğiyle büyüleyen Fahriye Evcen'e beğeni ve yorum yağarken eşi Burak Özçivit de "Aşkım İyi ki. Seni seviyorum ve seviyoruz" dedi.

Fahriye Evcen doğum gününde kendisine hayran bıraktı

İşte Fahriye Evcen'in doğum gününden kareler...

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