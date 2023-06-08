Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamıyor

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu.
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu.
Önceki akşam sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile bir etkinliğe katılan Deniz'in son hali şaşkına çevirdi.
İŞTE DENİZ'İN SON HALİ
Görenler, 'Dilan bunu kendine neden yaptı?' dedi.
Deniz, geceye sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile katıldı.
'Fransız askısı'nın yanı sıra elmacık kemiklerinin de şişirilmiş olduğu tahmin edilen oyuncunun yüzündeki değişim gerçekten inanılmaz.
Söylemezsem Olmaz'da ele alınan konuda, konuk Safiye Soyman, Deniz'in göz kenarlarını askı yöntemiyle gerdirmiş olabileceğini söyledi. Deniz, değişimiyle sosyal medyanın diline düştü.