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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor

Dilan Çiçek Deniz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile bir etkinliğe katıldı. Dilan Çiçek Deniz'in son hali şaşkına çevirdi. Oyuncuyu görenler gözlerine inanamadı. İşte ünlü oyuncunun 'Dilan bunu kendine neden yaptın?' dedirten son hali...

08.06.2023, 16:44 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023, 16:58

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i görenler şok oldu.

Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamıyor

Önceki akşam sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile bir etkinliğe katılan Deniz'in son hali şaşkına çevirdi.

Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamıyor

İŞTE DENİZ'İN SON HALİ

Görenler, 'Dilan bunu kendine neden yaptı?' dedi.

Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamıyor

Deniz, geceye sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile katıldı.

Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamıyor

'Fransız askısı'nın yanı sıra elmacık kemiklerinin de şişirilmiş olduğu tahmin edilen oyuncunun yüzündeki değişim gerçekten inanılmaz.

Dilan Çiçek Deniz’in son halini görenler gözlerine inanamıyor

Söylemezsem Olmaz'da ele alınan konuda, konuk Safiye Soyman, Deniz'in göz kenarlarını askı yöntemiyle gerdirmiş olabileceğini söyledi. Deniz, değişimiyle sosyal medyanın diline düştü.

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