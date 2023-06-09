  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Burcu Esmersoy'un rekorunu geçti: Eda Ece'nin kazancı dudak uçuklattı

Burcu Esmersoy'un rekorunu geçti: Eda Ece'nin kazancı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medyayı kazanç kapısına çevirdi. Paraya para demeyen Eda Ece, Burcu Esmersoy'un sosyal medya kazanç rekorunu da geçti. Oyuncu, 15 saniyelik reklam videoları çekti, 300 bin lira kazandı. Saniyesi, tam 20 bin TL'ye gelen Eda Ece'nin kazancı dudak uçuklattı.

09.06.2023, 12:55 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023, 13:06

Eda Ece, dizisinin bitmesiyle sosyal medya iş birliklerine ağırlık verdi. Instagram'daki 15 saniyelik hikâyelerden 300 bin TL aldığı söylenen güzel oyuncu, böylece saniyede tam 20 bin TL kazanıyor.

Burcu Esmersoy’un rekorunu geçti: Eda Ece’nin kazancı dudak uçuklattı

Şimdilerde uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'daki düğünü için geri sayımda olan Eda Ece'nin dizisi de geçtiğimiz günlerde final yapmıştı.

Burcu Esmersoy’un rekorunu geçti: Eda Ece’nin kazancı dudak uçuklattı

Takvim'in haberine göre; Dizisiyle yakaladığı popülerlik sayesinde Instagram hesabında 7 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, bugüne kadar sosyal medya hesabından reklam iş birlikleri yapmaktan uzak durmuştu.

Burcu Esmersoy’un rekorunu geçti: Eda Ece’nin kazancı dudak uçuklattı

Ancak yoğun çekim temposunun bitmesiyle son haftalarda Instagram'ı gelir kapısı haline getiren Eda Ece, markaların da peşinden koştuğu bir isim haline geldi.

Burcu Esmersoy’un rekorunu geçti: Eda Ece’nin kazancı dudak uçuklattı

Özellikle kadınların her adımını yakından takip ettiği güzel oyuncu, Instagram hesabından reklam yapması karşılığında talep ettiği iddia edilen ücretiyle rekor kırdı.

Burcu Esmersoy’un rekorunu geçti: Eda Ece’nin kazancı dudak uçuklattı

İKİNCİ SIRADA BURCU VAR

15 saniyelik hikayede reklam yapması karşılığında 300 bin TL aldığı konuşulan Eda Ece, böylece saniyede tam 20 bin TL kazanmış oluyor.

Burcu Esmersoy’un rekorunu geçti: Eda Ece’nin kazancı dudak uçuklattı

Güzel oyuncuyu ise 15 saniyelik hikayesinden yaptığı iş birlikleri karşılığında 200 bin TL alan Burcu Esmersoy takip ediyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA