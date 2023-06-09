Burcu Esmersoy’un rekorunu geçti: Eda Ece’nin kazancı dudak uçuklattı

Eda Ece, dizisinin bitmesiyle sosyal medya iş birliklerine ağırlık verdi. Instagram'daki 15 saniyelik hikâyelerden 300 bin TL aldığı söylenen güzel oyuncu, böylece saniyede tam 20 bin TL kazanıyor.
Eda Ece, dizisinin bitmesiyle sosyal medya iş birliklerine ağırlık verdi. Instagram'daki 15 saniyelik hikâyelerden 300 bin TL aldığı söylenen güzel oyuncu, böylece saniyede tam 20 bin TL kazanıyor.
Şimdilerde uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'daki düğünü için geri sayımda olan Eda Ece'nin dizisi de geçtiğimiz günlerde final yapmıştı.
Takvim'in haberine göre; Dizisiyle yakaladığı popülerlik sayesinde Instagram hesabında 7 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, bugüne kadar sosyal medya hesabından reklam iş birlikleri yapmaktan uzak durmuştu.
Ancak yoğun çekim temposunun bitmesiyle son haftalarda Instagram'ı gelir kapısı haline getiren Eda Ece, markaların da peşinden koştuğu bir isim haline geldi.
Özellikle kadınların her adımını yakından takip ettiği güzel oyuncu, Instagram hesabından reklam yapması karşılığında talep ettiği iddia edilen ücretiyle rekor kırdı.
İKİNCİ SIRADA BURCU VAR
15 saniyelik hikayede reklam yapması karşılığında 300 bin TL aldığı konuşulan Eda Ece, böylece saniyede tam 20 bin TL kazanmış oluyor.
Güzel oyuncuyu ise 15 saniyelik hikayesinden yaptığı iş birlikleri karşılığında 200 bin TL alan Burcu Esmersoy takip ediyor.