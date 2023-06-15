Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu övgüler: Şahane bir baba

Sinem Kobal önceki akşam bir davette görüntülendi. Katıldığı gecede güzelliğiyle büyüleyen Sinem Kobal muhabirlerinin sorularını tüm samimiyeti ile yanıtladı.
Sinem Kobal önceki akşam bir davette görüntülendi. Katıldığı gecede güzelliğiyle büyüleyen Sinem Kobal muhabirlerinin sorularını tüm samimiyeti ile yanıtladı.
Sinem Kobal geri dönüşünün sinyallerini günler öncesinden vermeye başlamıştı.
Soruları yanıtlayan Sinem Kobal mesleğini özlediğini dile getirerek ekranlara dönmeye hazır olduğunu söyledi.
Kızları Lalin ve Leyla'dan da bahseden Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na da övgüler yağdırdı.
"Çok şanlıyım" diyen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu için "O şahane bir baba" dedi. İşte Sinem Kobal'ın çok özel açıklamaları...
Sinem Kobal, " Çocuklar büyüyor. Lalin 2,5 yaşında, gerçekten Kenan'ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Leyla, daha yeni bir yaşına girdi. daha ikimizin karışımı. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla büyümelerini izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız" dedi.
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili de konuşan Kobal, "O şahane bir baba! Çok şanslıyım. Ona da çok teşekkür ediyorum" diyerek eşine övgü yağdırdı.