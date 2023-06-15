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Haberler Magazin Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu övgüler: Şahane bir baba

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'nu övgüler: Şahane bir baba

Şimdilerde ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Sinem Kobal, katıldığı bir etkinlikte güzelliğiyle büyülerken geeri dönüşünün sinyallerini vermeye başladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kobal, kızları Lalin ve Leyla'nın babası Kenan İmirzalıoğlu'na "Şahane bir baba" diyerek övgüler yağdırdı.

15.06.2023, 15:11 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023, 15:14

Sinem Kobal önceki akşam bir davette görüntülendi. Katıldığı gecede güzelliğiyle büyüleyen Sinem Kobal muhabirlerinin sorularını tüm samimiyeti ile yanıtladı.

Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu övgüler: Şahane bir baba

Sinem Kobal geri dönüşünün sinyallerini günler öncesinden vermeye başlamıştı.

Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu övgüler: Şahane bir baba

Soruları yanıtlayan Sinem Kobal mesleğini özlediğini dile getirerek ekranlara dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu övgüler: Şahane bir baba

Kızları Lalin ve Leyla'dan da bahseden Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'na da övgüler yağdırdı.

Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu övgüler: Şahane bir baba

"Çok şanlıyım" diyen Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu için "O şahane bir baba" dedi. İşte Sinem Kobal'ın çok özel açıklamaları...

Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu övgüler: Şahane bir baba

Sinem Kobal, " Çocuklar büyüyor. Lalin 2,5 yaşında, gerçekten Kenan'ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Leyla, daha yeni bir yaşına girdi. daha ikimizin karışımı. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla büyümelerini izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız" dedi.

Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu övgüler: Şahane bir baba

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili de konuşan Kobal, "O şahane bir baba! Çok şanslıyım. Ona da çok teşekkür ediyorum" diyerek eşine övgü yağdırdı.

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