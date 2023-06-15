Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu övgüler: Şahane bir baba

Sinem Kobal, " Çocuklar büyüyor. Lalin 2,5 yaşında, gerçekten Kenan'ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Leyla, daha yeni bir yaşına girdi. daha ikimizin karışımı. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla büyümelerini izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız" dedi.