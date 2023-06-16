Erkan Kolçak Köstendil’in eteği sosyal medyada gündem oldu

Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile bir davet için İskoçya'ya gitti.
Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile bir davet için İskoçya'ya gitti.
Başarılı oyuncu, İskoçya'nın yöresel kıyafetleri giyerek poz vermeyi ihmal etmedi.
Müjde Uzman ve Hazar Ergüçlü'nün de aralarında bulunduğu ekiple İskoçya'da eğlenceli zamanlar geçiren Erkan Kolçak Köstendil, İskoçların yöresel kıyafeti kilt giydi.
Cansu Tosun da Instagram hesabından eşinin etekli pozlarını yayınladı.
Ünlü isme birçok sosyal medya yorum yaparak fikirlerini dile getirdi.
İşte o kareler...