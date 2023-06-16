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Haberler Magazin Erkan Kolçak Köstendil'in eteği sosyal medyada gündem oldu

Erkan Kolçak Köstendil'in eteği sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu eşi Cansu Tosun ve arkadaşlarıyla İskoçya'ya gitti. Köstendil, İskoçya'nın yöresel kıyafeti olan kilti giydi ve sosyal medyada gündem oldu.

16.06.2023, 17:25 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023, 17:26

Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile bir davet için İskoçya'ya gitti.

Erkan Kolçak Köstendil’in eteği sosyal medyada gündem oldu

Başarılı oyuncu, İskoçya'nın yöresel kıyafetleri giyerek poz vermeyi ihmal etmedi.

Erkan Kolçak Köstendil’in eteği sosyal medyada gündem oldu

Müjde Uzman ve Hazar Ergüçlü'nün de aralarında bulunduğu ekiple İskoçya'da eğlenceli zamanlar geçiren Erkan Kolçak Köstendil, İskoçların yöresel kıyafeti kilt giydi.

Erkan Kolçak Köstendil’in eteği sosyal medyada gündem oldu

Cansu Tosun da Instagram hesabından eşinin etekli pozlarını yayınladı.

Erkan Kolçak Köstendil’in eteği sosyal medyada gündem oldu

Ünlü isme birçok sosyal medya yorum yaparak fikirlerini dile getirdi.

Erkan Kolçak Köstendil’in eteği sosyal medyada gündem oldu

İşte o kareler...

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