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Haberler Magazin Aşkları belgelendi! Aybüke Pusat, Furkan Andıç'ı öpücüklere boğdu

Aşkları belgelendi! Aybüke Pusat, Furkan Andıç'ı öpücüklere boğdu

Haklarında çokça kez aşk iddiaları ortaya atılan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, bu sefer konuşulanlara yalanlayamayacak! "Sadece arkadaşız!" diye aralarındaki aşkı yalanlayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu. İşte aşkı belgeleyen görüntüler...

17.06.2023, 12:06 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023, 12:07

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, 2019'da birlikte rol aldıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırıyordu. Pusat ile Andıç'ın özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.

Aşkları belgelendi! Aybüke Pusat, Furkan Andıç’ı öpücüklere boğdu

Takvim'in haberine göre; Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını daha da alevlendirmişti.

Aşkları belgelendi! Aybüke Pusat, Furkan Andıç’ı öpücüklere boğdu

Hakkında çıkan aşk haberleri hakkındaki sessizliğini bozan Aybüke Pusat, "Furkan ile ilişkimiz yok. Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız" demişti.

Aşkları belgelendi! Aybüke Pusat, Furkan Andıç’ı öpücüklere boğdu

GİZLİSİ SAKLISI KALMADI!

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, geçtiğimiz günlerde çıktıkları İtalya tatilinden ayrı ayrı fotoğraflarını paylaşmıştı.

Aşkları belgelendi! Aybüke Pusat, Furkan Andıç’ı öpücüklere boğdu

İkiliye takipçilerinden, "Artık gizlisi saklısı kalmayan bir aşkı neden inkâr ediyorsunuz?", "Aşkınız devlet sırrı mı!"şeklinde mesajlar yağmıştı.

Aşkları belgelendi! Aybüke Pusat, Furkan Andıç’ı öpücüklere boğdu

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU!

Önceki akşam bir davete katılan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Aşkları belgelendi! Aybüke Pusat, Furkan Andıç’ı öpücüklere boğdu

Sarmaş dolaş görüntüleri ifşa olan ikili, aşkı da ortaya çıkardı. Aybüke Pusat sevgilisi Furkan Andıç'ın kucağına atlayıp, öpücüklere boğdu. Tam bu anlarda flaşlar patladı.

Aşkları belgelendi! Aybüke Pusat, Furkan Andıç’ı öpücüklere boğdu

İkilinin aşk kareleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, "Hadi bu kez de yalanla da görelim!" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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