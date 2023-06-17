Aşkları belgelendi! Aybüke Pusat, Furkan Andıç’ı öpücüklere boğdu

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, 2019'da birlikte rol aldıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırıyordu. Pusat ile Andıç'ın özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, 2019'da birlikte rol aldıkları dizide senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırıyordu. Pusat ile Andıç'ın özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.
Takvim'in haberine göre; Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'ın havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını daha da alevlendirmişti.
Hakkında çıkan aşk haberleri hakkındaki sessizliğini bozan Aybüke Pusat, "Furkan ile ilişkimiz yok. Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız" demişti.
GİZLİSİ SAKLISI KALMADI!
Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, geçtiğimiz günlerde çıktıkları İtalya tatilinden ayrı ayrı fotoğraflarını paylaşmıştı.
İkiliye takipçilerinden, "Artık gizlisi saklısı kalmayan bir aşkı neden inkâr ediyorsunuz?", "Aşkınız devlet sırrı mı!"şeklinde mesajlar yağmıştı.
ÖPÜCÜKLERE BOĞDU!
Önceki akşam bir davete katılan Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
Sarmaş dolaş görüntüleri ifşa olan ikili, aşkı da ortaya çıkardı. Aybüke Pusat sevgilisi Furkan Andıç'ın kucağına atlayıp, öpücüklere boğdu. Tam bu anlarda flaşlar patladı.
İkilinin aşk kareleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, "Hadi bu kez de yalanla da görelim!" yorumlarını da beraberinde getirdi.