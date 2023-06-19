Melisa Döngel’den estetik itirafı: Ben benlikten çıkmışım aslında!

Daha önce dikkat çeken birçok projede yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel, güzelliği ile gündeme gelen bir isim.
Daha önce dikkat çeken birçok projede yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel, güzelliği ile gündeme gelen bir isim.
Bir Youtube programına katılan ünlü oyuncu Melisa Döngel, kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
Döngel, bir dönem gündeme gelen estetikleri hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.
Yüzüne yaptırdığı operasyonları tek tek açıklayan Döngel, "Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında." dedi.
"Benim kız kardeşimle bazı davalarım vardı. Herkes de gördü internetten zaten." diyen Melisa Döngel, meslektaşı Kerem Bürsin ile ilgili de şöyle konuştu:
"O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen her dakika yanımızda olan isim. Kerem Bürsin benim abimdi, aynı zamanda da rol arkadaşım. Bayılıyorum ona."