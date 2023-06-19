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Haberler Magazin Melisa Döngel'den estetik itirafı: Ben benlikten çıkmışım aslında!

Melisa Döngel'den estetik itirafı: Ben benlikten çıkmışım aslında!

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sıkça konuşulan ünlü oyuncu Melisa Döngel, konuk olarak katıldığı bir Youtube programında hakkında merak edilenleri paylaştı. Döngel, bir dönem konuşulan estetiklerini de "Ben benlikten çıkmışım aslında" diyerek itiraf etti.

19.06.2023, 15:34 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023, 15:46

Daha önce dikkat çeken birçok projede yer alan ünlü oyuncu Melisa Döngel, güzelliği ile gündeme gelen bir isim.

Melisa Döngel’den estetik itirafı: Ben benlikten çıkmışım aslında!

Bir Youtube programına katılan ünlü oyuncu Melisa Döngel, kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Melisa Döngel’den estetik itirafı: Ben benlikten çıkmışım aslında!

Döngel, bir dönem gündeme gelen estetikleri hakkında da samimi açıklamalarda bulundu.

Melisa Döngel’den estetik itirafı: Ben benlikten çıkmışım aslında!

Yüzüne yaptırdığı operasyonları tek tek açıklayan Döngel, "Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında." dedi.

Melisa Döngel’den estetik itirafı: Ben benlikten çıkmışım aslında!

"Benim kız kardeşimle bazı davalarım vardı. Herkes de gördü internetten zaten." diyen Melisa Döngel, meslektaşı Kerem Bürsin ile ilgili de şöyle konuştu:

Melisa Döngel’den estetik itirafı: Ben benlikten çıkmışım aslında!

"O zamanlarda benim yanımda olup bana abilik yapan, bizden desteğini esirgemeyen her dakika yanımızda olan isim. Kerem Bürsin benim abimdi, aynı zamanda da rol arkadaşım. Bayılıyorum ona."

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