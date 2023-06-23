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Haberler Magazin Ece Seçkin'in reklam kazancı dudak uçuklattı

Ece Seçkin'in reklam kazancı dudak uçuklattı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin servet değerinde bir anlaşmaya imza attı. Daha önce bir telefon markasının reklam yüzü olan Seçkin, şimdi de bir eğlence uygulaması için kamera karşısına geçti. Şarkıcının kazancı dudak uçuklattı.

Şarkıcı Ece Seçkin, yeni bir reklam anlaşmasına daha imza attı.

Ece Seçkin’in reklam kazancı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz ay global bir telefon markasının reklam yüzü olarak gündeme gelen Seçkin, şimdi de yeni nesil bir eğlence uygulaması için kameralar karşısına geçti.

Ece Seçkin’in reklam kazancı dudak uçuklattı

Seçkin, bu uygulamanın reklamı ile birlikte bu anlaşmalardan elde ettiği kazancı 6 milyon liraya çıkardı.

Ece Seçkin’in reklam kazancı dudak uçuklattı

Öte yandan Ece Seçkin geçtiğimiz haftalarda yaşadığı bir sağlık problemiyle alakalı basın mensuplarıyla dertleşmişti.

Ece Seçkin’in reklam kazancı dudak uçuklattı

Uzun zamandır İdiyopatik Alerji hastalığıyla mücadele eden Ece Seçkin, "Sosyal medyadan bana çok yazıyorlar.

Ece Seçkin’in reklam kazancı dudak uçuklattı

Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Vücudunun fotoğraflarını gönderenler bile oldu.

Ece Seçkin’in reklam kazancı dudak uçuklattı

Benim hastalığım şu an biraz daha iyi durumda. Çok iyiyim yani şu an. Doğru doktor, doğru tedavi ve doğru teşhis çok önemli" açıklamasını yaptı.

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