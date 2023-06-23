Ece Seçkin’in reklam kazancı dudak uçuklattı

Şarkıcı Ece Seçkin, yeni bir reklam anlaşmasına daha imza attı.
Şarkıcı Ece Seçkin, yeni bir reklam anlaşmasına daha imza attı.
Geçtiğimiz ay global bir telefon markasının reklam yüzü olarak gündeme gelen Seçkin, şimdi de yeni nesil bir eğlence uygulaması için kameralar karşısına geçti.
Seçkin, bu uygulamanın reklamı ile birlikte bu anlaşmalardan elde ettiği kazancı 6 milyon liraya çıkardı.
Öte yandan Ece Seçkin geçtiğimiz haftalarda yaşadığı bir sağlık problemiyle alakalı basın mensuplarıyla dertleşmişti.
Uzun zamandır İdiyopatik Alerji hastalığıyla mücadele eden Ece Seçkin, "Sosyal medyadan bana çok yazıyorlar.
Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Vücudunun fotoğraflarını gönderenler bile oldu.
Benim hastalığım şu an biraz daha iyi durumda. Çok iyiyim yani şu an. Doğru doktor, doğru tedavi ve doğru teşhis çok önemli" açıklamasını yaptı.