Eltiler barıştı! Buse Varol ve Merve Tektaş'tan birlikte poz geldi

2021 yılında koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, sevenlerini yasa boğmuştu. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın, eşi Buse Varol ile arası açılmıştı.
2021 yılında koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, sevenlerini yasa boğmuştu. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın, eşi Buse Varol ile arası açılmıştı.
Buse Varol'a tepki gösteren Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, birbirlerini silmişti.
Uzun süren küskünlüğün ardından Buse Varol ve Merve Tektaş, okul töreninde bir araya gelmiş ve buzları eritmişti.
Katıldığı bir programda eşi ve yengesinin barıştığını söylerken duygusal anlar yaşayan Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" demişti.
Aylar sonra barışan eltiler, son olarak Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'un düğünde birlikte poz verdi.
DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİLER
Aralarındaki sorunları çözen Buse Varol ve Merve Tektaş dün akşam düğünde bir araya geldi.
Kardeşini evlendiren Varol, kendisini yalnız bırakmayan Tektaş'la verdikleri pozları kalp emojisi koyarak Instagram hesabından paylaştı. Tektaş da aynı paylaşımları kendi hesabından yayınladı.