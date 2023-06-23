  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Eltiler barıştı! Buse Varol ve Merve Tektaş'tan birlikte poz geldi

Eltiler barıştı! Buse Varol ve Merve Tektaş'tan birlikte poz geldi

Bir süredir küs olan ve yan yana gelmeyen eltiler Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı. Aralarındaki buzları eriten ikili, Buse Varol'un kardeşinin düğününde bir araya gelerek poz verdi.

2021 yılında koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, sevenlerini yasa boğmuştu. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından kardeşinin ailesiyle yakından ilgilenen Alişan'ın, eşi Buse Varol ile arası açılmıştı.

Eltiler barıştı! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yan yana poz geldi

Buse Varol'a tepki gösteren Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş, birbirlerini silmişti.

Eltiler barıştı! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yan yana poz geldi

Uzun süren küskünlüğün ardından Buse Varol ve Merve Tektaş, okul töreninde bir araya gelmiş ve buzları eritmişti.

Eltiler barıştı! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yan yana poz geldi

Katıldığı bir programda eşi ve yengesinin barıştığını söylerken duygusal anlar yaşayan Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" demişti.

Eltiler barıştı! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yan yana poz geldi

Aylar sonra barışan eltiler, son olarak Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'un düğünde birlikte poz verdi.

Eltiler barıştı! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yan yana poz geldi

DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Aralarındaki sorunları çözen Buse Varol ve Merve Tektaş dün akşam düğünde bir araya geldi.

Eltiler barıştı! Buse Varol ve Merve Tektaş’tan yan yana poz geldi

Kardeşini evlendiren Varol, kendisini yalnız bırakmayan Tektaş'la verdikleri pozları kalp emojisi koyarak Instagram hesabından paylaştı. Tektaş da aynı paylaşımları kendi hesabından yayınladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA