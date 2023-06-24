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Haberler Magazin Deniz Seki 'Doyamadım' şarkısını bakın kime yazmış!

Deniz Seki 'Doyamadım' şarkısını bakın kime yazmış!

Önceki gün katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisine yazdığı bilinen 'Doyamadım' şarkısının hikayesini yıllar sonra anlattı. Deniz Seki ayrıca annesinin sağlık durumuyla alakalı üzücü bir haberi de paylaştı.

Deniz Seki, katıldığı programda, 2005 yılında müzikseverlerle buluşturduğu 'Aşk Denizi' albümünde yer alan Doyamadım adlı şarkısının hikayesini ilk kez anlattı.

Deniz Seki ’Doyamadım’ şarkısını bakın kime yazmış!

Deniz Seki özel hayatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Annemle babam 26 yıl sonra boşandılar. Ben de babama küstüm. Anne babaya küsülmezmiş, asla. Konuşmuyorduk, babam ayrı eve taşındı. Babamın ölüm haberinde adres arayarak buldum.

Deniz Seki ’Doyamadım’ şarkısını bakın kime yazmış!

Öptüm, kokladım, vedalaştım. Benim için çok acıklı bir hikayedir. Doyamadım şarkısını ondan sonra yazdım. O dönem bir erkek arkadaşım vardı, herkes ona yazdığımı zannetti, hayır babama yazılmış şarkıydı."

Deniz Seki ’Doyamadım’ şarkısını bakın kime yazmış!

52 yaşındaki şarkıcı, "Annem rahatsız, yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nefes alsın, yaşasın, acı çekmesin, bir yeri ağrımasın; öyle olduk. Bazen konuşabiliyor, 'Ne olur bana kızım de anne' diyorum.

Deniz Seki ’Doyamadım’ şarkısını bakın kime yazmış!

Beni 'benim kızım gelmiş' diye karşılardı. Eve gidince hep o günleri hayal ediyorum. Zor bir dönem benim için. Altı yıldır yatalak annem" ifadelerini kullandı.

Deniz Seki ’Doyamadım’ şarkısını bakın kime yazmış!

Ünlü isim, sosyal medyada kadınların kiloları hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi: Biz kilolu ve göbekli adamlara laf ediyor muyuz? Bizi linç edenlerin empati yoksunu olduğunu düşünüyorum.

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