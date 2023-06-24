Deniz Seki ’Doyamadım’ şarkısını bakın kime yazmış!

Deniz Seki, katıldığı programda, 2005 yılında müzikseverlerle buluşturduğu 'Aşk Denizi' albümünde yer alan Doyamadım adlı şarkısının hikayesini ilk kez anlattı.
Deniz Seki, katıldığı programda, 2005 yılında müzikseverlerle buluşturduğu 'Aşk Denizi' albümünde yer alan Doyamadım adlı şarkısının hikayesini ilk kez anlattı.
Deniz Seki özel hayatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Annemle babam 26 yıl sonra boşandılar. Ben de babama küstüm. Anne babaya küsülmezmiş, asla. Konuşmuyorduk, babam ayrı eve taşındı. Babamın ölüm haberinde adres arayarak buldum.
Öptüm, kokladım, vedalaştım. Benim için çok acıklı bir hikayedir. Doyamadım şarkısını ondan sonra yazdım. O dönem bir erkek arkadaşım vardı, herkes ona yazdığımı zannetti, hayır babama yazılmış şarkıydı."
52 yaşındaki şarkıcı, "Annem rahatsız, yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Nefes alsın, yaşasın, acı çekmesin, bir yeri ağrımasın; öyle olduk. Bazen konuşabiliyor, 'Ne olur bana kızım de anne' diyorum.
Beni 'benim kızım gelmiş' diye karşılardı. Eve gidince hep o günleri hayal ediyorum. Zor bir dönem benim için. Altı yıldır yatalak annem" ifadelerini kullandı.
Ünlü isim, sosyal medyada kadınların kiloları hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi: Biz kilolu ve göbekli adamlara laf ediyor muyuz? Bizi linç edenlerin empati yoksunu olduğunu düşünüyorum.