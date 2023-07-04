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Haberler Magazin Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının adını ne koydu

Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının adını ne koydu

Geçtiğimiz Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Aslı Enver'in kısa bir süre sonra bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncudan mutlu haber geldi. İlk bebeğini kucağına alan çift bakın kızlarının adını ne koydu!

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının adını ne koydu

Nikahtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının adını ne koydu

BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

Anne olmak için gün sayan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ise yeni dizisinin özel gösteriminde objektiflere yansımıştı. Hamilelik süreci ile ilgili konuşan Enver, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor süreç" demişti.

Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının adını ne koydu

KIZININ İSMİ...

Başarılı oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak dün gece bebeklerini kucağına aldı. Kızlarını adı Elay oldu.

Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının adını ne koydu

Altunizade'de özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında, Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının adını ne koydu

ELAY İSMİNİN ANLAMI

Elay isminin anlamı yüksek ve yükselen olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yükselme, yükseliş gibi manalara da gelen bu isim Türkçe kökenli bir kelimedir. Bu isim genel olarak kız bebeklere verilirken tercihe bağlı erkek bebekler için de kullanılabilir.


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