Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının adını ne koydu

Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
Nikahtan sonra Enver'in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.
BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ
Anne olmak için gün sayan Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde ise yeni dizisinin özel gösteriminde objektiflere yansımıştı. Hamilelik süreci ile ilgili konuşan Enver, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor süreç" demişti.
KIZININ İSMİ...
Başarılı oyuncu Aslı Enver ve Berkin Gökbudak dün gece bebeklerini kucağına aldı. Kızlarını adı Elay oldu.
Altunizade'de özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrasında, Aslı Enver ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ELAY İSMİNİN ANLAMI
Elay isminin anlamı yüksek ve yükselen olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yükselme, yükseliş gibi manalara da gelen bu isim Türkçe kökenli bir kelimedir. Bu isim genel olarak kız bebeklere verilirken tercihe bağlı erkek bebekler için de kullanılabilir.