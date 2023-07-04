Aslı Enver anne oldu! Bakın kızının adını ne koydu

ELAY İSMİNİN ANLAMI

Elay isminin anlamı yüksek ve yükselen olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yükselme, yükseliş gibi manalara da gelen bu isim Türkçe kökenli bir kelimedir. Bu isim genel olarak kız bebeklere verilirken tercihe bağlı erkek bebekler için de kullanılabilir.



