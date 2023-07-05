Günlerdir yoğun bakımdaydı! Kurtlar Vadisi Pusu’nun ünlü oyuncusu taburcu oldu

Bana ikinci bir yaşam verdiniz. Ne kadar teşekkür etsem, az. Hastane sürecimde yaptığı ilkeli, etik haberlerle hem kamuyu bilgilendiren hem desteğini esirgemeyen basın emekçisi gazeteci arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Artık evimdeyim ve bir süre daha dinlenmem gerekecek. Aramalarınıza dönemez, mesajlarınıza cevap veremezsem ne olur gönül koymayın dostlar. Benim için verdiğiniz her emek çok kıymetli. Birlikte daha güzel günlerimiz olsun diye, güç topluyor olacağım. Çok sevgiler.