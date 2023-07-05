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Haberler Magazin O paylaşım kafaları karıştırdı! Özcan Deniz baba mı oluyor?

O paylaşım kafaları karıştırdı! Özcan Deniz baba mı oluyor?

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ile geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan İranlı modacı Samar Dadgar, son sosyal medya paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Eşi Özcan Deniz ile tatil pozlarını takipçileriyle paylaşan Dadgar, açıklamaya eklediği emojilerle 'hamile mi?' sorularını akıllara getirdi. İşte o paylaşım...

Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu.

O paylaşım kafaları karıştırdı! Özcan Deniz baba mı oluyor?

51 yaşındaki Özcan Deniz, ocak ayında modacı sevgilisi Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu.

O paylaşım kafaları karıştırdı! Özcan Deniz baba mı oluyor?

Evlendikten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlara hız veren Samar Dadgar, son pozlarıyla magazin gündemine damga vurdu.

O paylaşım kafaları karıştırdı! Özcan Deniz baba mı oluyor?

Yoğun iş temposuna ara veren çift, tatil yapmak için soluğu Çeşme'de aldı. Güzel havanın tadına çıkaran Deniz ve eşi, plajda romantik pozlar vermeyi ihmal etmedi.

O paylaşım kafaları karıştırdı! Özcan Deniz baba mı oluyor?

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Dadgar, Deniz'i öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak çocuklu aile ve oyuncak emojileri koydu.

O paylaşım kafaları karıştırdı! Özcan Deniz baba mı oluyor?

BEBEK Mİ GELİYOR?

Sosyal medya hesabından Deniz'i öptüğü fotoğrafı paylaşan modacının eklediği çocuklu aile emojisi akıllara bebek iddiasını getirdi.

O paylaşım kafaları karıştırdı! Özcan Deniz baba mı oluyor?

Ünlü modacının paylaşımı akıllara hamilelik iddiasını getirse de çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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