O paylaşım kafaları karıştırdı! Özcan Deniz baba mı oluyor?

Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu.
Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, aradığı mutluluğu kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'da bulmuştu.
51 yaşındaki Özcan Deniz, ocak ayında modacı sevgilisi Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu.
Evlendikten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlara hız veren Samar Dadgar, son pozlarıyla magazin gündemine damga vurdu.
Yoğun iş temposuna ara veren çift, tatil yapmak için soluğu Çeşme'de aldı. Güzel havanın tadına çıkaran Deniz ve eşi, plajda romantik pozlar vermeyi ihmal etmedi.
Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Dadgar, Deniz'i öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak çocuklu aile ve oyuncak emojileri koydu.
BEBEK Mİ GELİYOR?
Sosyal medya hesabından Deniz'i öptüğü fotoğrafı paylaşan modacının eklediği çocuklu aile emojisi akıllara bebek iddiasını getirdi.
Ünlü modacının paylaşımı akıllara hamilelik iddiasını getirse de çiftten konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.