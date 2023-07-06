Fahriye Evcen peş peşe paylaştı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

2016 yılında Burak Özçivit ile evlenen 2019'da oğlu Karan'ı, geçtiğimiz aylarda da Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen bir süredir gözlerden uzak yaşıyor ve sosyal medyada da zaman zaman paylaşım yapıyor.
2016 yılında Burak Özçivit ile evlenen 2019'da oğlu Karan'ı, geçtiğimiz aylarda da Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen bir süredir gözlerden uzak yaşıyor ve sosyal medyada da zaman zaman paylaşım yapıyor.
Yeni sezon öncesi tatile çıkan Evcen, siyah bikinisiyle poz verdi. Evcen, fazla kilolarından kurtulduğunu gösteren bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
Siyah bikinisinin üstüne bej renginde bir plaj kıyafeti tercih eden Evcen, bir ağacın dallarının arasında objektif karşısına geçti.
Evcen'in paylaşımı çok beğenildi.
Güzel oyuncu Fahriye Evcen her fırsatta kendini spor salonuna atıyor.
BURAK ÖZÇİVİT'TEN ALEVLİ YORUM
Siyah bikinisinin üstüne bej renginde bir plaj kıyafeti tercih eden Evcen, bir ağacın dallarının arasında objektif karşısına geçti. Fazla kilolarından kurtulan Evcen, pozlarını da 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Evcen'in paylaşımına eşi Burak Özçivit'ten alevli emoji yorumu da gecikmedi.