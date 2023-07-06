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Haberler Magazin Fahriye Evcen peş peşe paylaştı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Fahriye Evcen peş peşe paylaştı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Şimdilerde ekranlardan uzakta kalan ve çocuklarıyla vakit geçiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından plaj tarzını paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken iki çocuk annesi Evcen'in peş peşe paylaşımına eşi Burak Özçivit kayıtsız kalamadı. İşte Fahriye Evcen'in çok beğenilen plaj tarzı...

2016 yılında Burak Özçivit ile evlenen 2019'da oğlu Karan'ı, geçtiğimiz aylarda da Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen bir süredir gözlerden uzak yaşıyor ve sosyal medyada da zaman zaman paylaşım yapıyor.

Fahriye Evcen peş peşe paylaştı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Yeni sezon öncesi tatile çıkan Evcen, siyah bikinisiyle poz verdi. Evcen, fazla kilolarından kurtulduğunu gösteren bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Fahriye Evcen peş peşe paylaştı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Siyah bikinisinin üstüne bej renginde bir plaj kıyafeti tercih eden Evcen, bir ağacın dallarının arasında objektif karşısına geçti.

Fahriye Evcen peş peşe paylaştı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Evcen'in paylaşımı çok beğenildi.

Fahriye Evcen peş peşe paylaştı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Güzel oyuncu Fahriye Evcen her fırsatta kendini spor salonuna atıyor.

Fahriye Evcen peş peşe paylaştı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

BURAK ÖZÇİVİT'TEN ALEVLİ YORUM

Siyah bikinisinin üstüne bej renginde bir plaj kıyafeti tercih eden Evcen, bir ağacın dallarının arasında objektif karşısına geçti. Fazla kilolarından kurtulan Evcen, pozlarını da 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Evcen'in paylaşımına eşi Burak Özçivit'ten alevli emoji yorumu da gecikmedi.

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