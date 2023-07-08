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Haberler Magazin Esra Erol ve eşi Ali Özbir'den romantik tatil paylaşımı!

Esra Erol ve eşi Ali Özbir'den romantik tatil paylaşımı!

Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı "Esra Erol"nın sezon finali yapmasının ardından başarılı sunucusu Esra Erol, eşi ve ailesiyle tatile çıktı. Esra Erol, sosyal medya hesabından eşi ile romantik tatil paylaşımında bulundu.

ATV ekranlarının ünlü sunucusu Esra Erol ile Ali Özbir 2010 yılında dünyaevine girdi. Çift, mutlu evliliklerini dünyaya getirdikleri 2 çocuğuyla taçlandırdı.

Esra Erol ve eşi Ali Özbir’den romantik tatil paylaşımı!

MUTLU EVLİLİKLERİYLE PARMAKLA GÖSTERİLİYORLAR

Esra Erol ve Ali Özbir, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor.

Esra Erol ve eşi Ali Özbir’den romantik tatil paylaşımı!

SOLUĞU TATİLDE ALDI

Programı sezon finali yapan Esra Erol, eşi ve ailesiyle soluğu tatilde aldı.

Esra Erol ve eşi Ali Özbir’den romantik tatil paylaşımı!

EŞİYLE YEPYENİ ROMANTİK PAYLAŞIM

Sosyal medyayı sık kullanan Esra Erol, 13 yıllık eşiyle geçtiğimiz gün bir paylaşımda bulundu.

Esra Erol ve eşi Ali Özbir’den romantik tatil paylaşımı!

HEM ROMANTİK, HEM EĞLENCELİ O PAYLAŞIM: EDİ& BÜDÜ!

Eşiyle güneş batarken fotoğraf çekilen Erol, paylaşımının hemen altına, "Edi&Büdü" notunu ekledi. Erol'un bu paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Esra Erol ve eşi Ali Özbir’den romantik tatil paylaşımı!

"BEN BU ANI HİÇ UNUTMAM"

Bugün bir paylaşım daha yapan ünlü sunucu, "İnsan günleri değil anıları hatırlarmış. Ben bu anı hiç unutmam. Ali, ilk kez surat yapmadan fotoğrafımı çekti." Paylaşımı yaptı.

Esra Erol ve eşi Ali Özbir’den romantik tatil paylaşımı!

İşte o paylaşım...

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