Esra Erol ve eşi Ali Özbir’den romantik tatil paylaşımı!

ATV ekranlarının ünlü sunucusu Esra Erol ile Ali Özbir 2010 yılında dünyaevine girdi. Çift, mutlu evliliklerini dünyaya getirdikleri 2 çocuğuyla taçlandırdı.
MUTLU EVLİLİKLERİYLE PARMAKLA GÖSTERİLİYORLAR
Esra Erol ve Ali Özbir, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor.
SOLUĞU TATİLDE ALDI
Programı sezon finali yapan Esra Erol, eşi ve ailesiyle soluğu tatilde aldı.
EŞİYLE YEPYENİ ROMANTİK PAYLAŞIM
Sosyal medyayı sık kullanan Esra Erol, 13 yıllık eşiyle geçtiğimiz gün bir paylaşımda bulundu.
HEM ROMANTİK, HEM EĞLENCELİ O PAYLAŞIM: EDİ& BÜDÜ!
Eşiyle güneş batarken fotoğraf çekilen Erol, paylaşımının hemen altına, "Edi&Büdü" notunu ekledi. Erol'un bu paylaşımı takipçilerini güldürdü.
"BEN BU ANI HİÇ UNUTMAM"
Bugün bir paylaşım daha yapan ünlü sunucu, "İnsan günleri değil anıları hatırlarmış. Ben bu anı hiç unutmam. Ali, ilk kez surat yapmadan fotoğrafımı çekti." Paylaşımı yaptı.