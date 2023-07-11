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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarıyla dikkat çekti

Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarıyla dikkat çekti

Şimdilerde oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile olan birlikteliğiyle gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Deniz, "Sivaslı olduğum için havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış" notuyla yayınladı. Takipçileri oyuncuyu beğeni yağmuruna tuttu.

Güzellik yarışması Miss Turkey 2014'te ikinci seçilen, şimdilerde oyunculuk kariyeriyle ön planda olan Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'dan ayrılmış, Afra Saraçoğlu ile dört yıllık aşkı biten Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarıyla dikkat çekti

Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sevgilisi ile katıldığı bir lansmanda ise yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarıyla dikkat çekti

'ÇENE BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMİŞ'

Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla gündem olan Deniz'e; "Estetik facialarında bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarıyla dikkat çekti

'VALLAHİ BEZDİM'

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, eleştirilere Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınlayarak cevap vermişti.

Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarıyla dikkat çekti

Deniz'in "Vallahi bezdim" notunu düştüğü pozunu beğenenler arasında Pınar Altuğ, Mine Tugay ve Danla Bilic gibi ünlü isimler de yer almıştı.

Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarıyla dikkat çekti

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Güzel oyuncu, son olarak 5.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladığı tatil pozlarıyla adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarıyla dikkat çekti

Peş peşe yayınladığı fotoğraflar arasında bikinili ve mayolu pozlarına da yer veren Dilan Çiçek Deniz, havuzun içinde kahvaltısının görüldüğü, ancak kedisinin kadraja giremediği kareye atıfta bulunarak; "Sivaslı olduğum için havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış" notunu yazıp takipçilerini güldürdü.

Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarıyla dikkat çekti

Deniz'in bu gönderisi, kısa sürede 128 bin beğeniye ulaşarak sosyal medyada gündem oldu.

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