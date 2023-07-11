Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarıyla dikkat çekti

'ÇENE BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMİŞ'

Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla gündem olan Deniz'e; "Estetik facialarında bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar yapılmıştı.