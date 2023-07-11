Dilan Çiçek Deniz tatil pozlarıyla dikkat çekti

Güzellik yarışması Miss Turkey 2014'te ikinci seçilen, şimdilerde oyunculuk kariyeriyle ön planda olan Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'dan ayrılmış, Afra Saraçoğlu ile dört yıllık aşkı biten Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.
Güzellik yarışması Miss Turkey 2014'te ikinci seçilen, şimdilerde oyunculuk kariyeriyle ön planda olan Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'dan ayrılmış, Afra Saraçoğlu ile dört yıllık aşkı biten Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.
Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay sevgilisi ile katıldığı bir lansmanda ise yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.
'ÇENE BAĞIMSIZLIĞINI İLAN ETMİŞ'
Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla gündem olan Deniz'e; "Estetik facialarında bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar yapılmıştı.
'VALLAHİ BEZDİM'
Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, eleştirilere Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınlayarak cevap vermişti.
Deniz'in "Vallahi bezdim" notunu düştüğü pozunu beğenenler arasında Pınar Altuğ, Mine Tugay ve Danla Bilic gibi ünlü isimler de yer almıştı.
TATİL POZLARINI PAYLAŞTI
Güzel oyuncu, son olarak 5.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladığı tatil pozlarıyla adından söz ettirdi.
Peş peşe yayınladığı fotoğraflar arasında bikinili ve mayolu pozlarına da yer veren Dilan Çiçek Deniz, havuzun içinde kahvaltısının görüldüğü, ancak kedisinin kadraja giremediği kareye atıfta bulunarak; "Sivaslı olduğum için havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış" notunu yazıp takipçilerini güldürdü.
Deniz'in bu gönderisi, kısa sürede 128 bin beğeniye ulaşarak sosyal medyada gündem oldu.