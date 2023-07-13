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Haberler Magazin Gözlerden uzakta yaşam süren VJ Bülent'in son hali...

Gözlerden uzakta yaşam süren VJ Bülent'in son hali...

Bir döneme damgasını vuran, 'VJ Bülent' olarak tanınan ve hafızalara kazınan Bülent Çarıkçı, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Ünlü ismin son hali ise oldukça merak ediliyor. İşte VJ Bülent'in yıllara meydan okuyan son hali...

90'lar dendiği zaman akla gelen isimlerden biri olan Vj Bülent 14 yıl boyunca Kral TV'de çalışan ve ekranlarımıza konuk olan isimlerden biriydi.

Gözlerden uzakta yaşam süren VJ Bülent’in son hali...

Farklı tarzıyla dikkat çeken ve 90'lara damga vuran 51 yaşındaki Bülent Çarıkçı Edirneli bir ailenin oğlu.

Gözlerden uzakta yaşam süren VJ Bülent’in son hali...

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümü okuduktan sonra hayallerinden tam farklı bir yere seyrilen Çarıkçı, Türkiye'nin en renkli isimlerinden biriydi.

Gözlerden uzakta yaşam süren VJ Bülent’in son hali...

Ekranlardan uzak olan VJ Bülent İstanbul'u terk ederek Edirne'ye yerleşmişti.

Gözlerden uzakta yaşam süren VJ Bülent’in son hali...

VJ Bülent uzun zamandır magazin dünyasından ve ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Gözlerden uzakta yaşam süren VJ Bülent’in son hali...

Kendine has tarzı ve sempatik konuşmalarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan VJ Bülent annesinin ölümüyle zor günler geçirmişti.

Gözlerden uzakta yaşam süren VJ Bülent’in son hali...

"Kalp kırgınlıklarım var fazla neşeli değilim annem gittiğinden beri gözüme perde indi manasızlaştı çoğu şey" diyen efsane Vj son haliyle dikkat çekti.

Gözlerden uzakta yaşam süren VJ Bülent’in son hali...

51 yaşındaki Vj Bülent zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim son hallerini paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

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