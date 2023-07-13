Gözlerden uzakta yaşam süren VJ Bülent’in son hali...

90'lar dendiği zaman akla gelen isimlerden biri olan Vj Bülent 14 yıl boyunca Kral TV'de çalışan ve ekranlarımıza konuk olan isimlerden biriydi.
90'lar dendiği zaman akla gelen isimlerden biri olan Vj Bülent 14 yıl boyunca Kral TV'de çalışan ve ekranlarımıza konuk olan isimlerden biriydi.
Farklı tarzıyla dikkat çeken ve 90'lara damga vuran 51 yaşındaki Bülent Çarıkçı Edirneli bir ailenin oğlu.
Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümü okuduktan sonra hayallerinden tam farklı bir yere seyrilen Çarıkçı, Türkiye'nin en renkli isimlerinden biriydi.
Ekranlardan uzak olan VJ Bülent İstanbul'u terk ederek Edirne'ye yerleşmişti.
VJ Bülent uzun zamandır magazin dünyasından ve ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Kendine has tarzı ve sempatik konuşmalarıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan VJ Bülent annesinin ölümüyle zor günler geçirmişti.
"Kalp kırgınlıklarım var fazla neşeli değilim annem gittiğinden beri gözüme perde indi manasızlaştı çoğu şey" diyen efsane Vj son haliyle dikkat çekti.
51 yaşındaki Vj Bülent zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim son hallerini paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.