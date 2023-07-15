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Haberler Magazin Ata Demirer'den takipçilerine uyarı!

Ata Demirer'den takipçilerine uyarı!

Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından takipçilerini esprili paylaşımlarla uyardı.

Ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı. İstanbul'da sıcaklık önceki gün 39 derece olarak ölçüldü.

Ata Demirer’den takipçilerine uyarı!

Sosyal medyayı aktif kullanan, 2.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı karelerle adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklara kayıtsız kalmadı.

Ata Demirer’den takipçilerine uyarı!

Esprili paylaşımlarıyla takipçilerini güldürmeyi başaran ünlü oyuncu, '40 derece sıcaklık' emojisi ile dikkatli olunması konusunda art arda uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.

Ata Demirer’den takipçilerine uyarı!

Ata Demirer; senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Eyvah Eyvah' serisi, 'Bursa Bülbülü', 'Hedefim Sensin' ve 'Niyazi Gül Dörtnala' filmlerinden kareler yayınladı.

Ata Demirer’den takipçilerine uyarı!

"Hararet yapan şeyleri yemeyin, "Şapka takın", "Bol bol sıvı tüketin" mesajlarını yazan başarılı komedyen, sosyal medyada gündem oldu.

Ata Demirer’den takipçilerine uyarı!

Sıcak havada sokak hayvanlarını unutmayan Ata Demirer, "Hayvan dostlarımıza muhakkak su koyalım" şeklindeki çağrısıyla da takdir topladı.

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