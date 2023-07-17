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Haberler Magazin Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan son halini paylaştı

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan son halini paylaştı

Birçok yapımda ve projede yer almış olan ünlü oyuncu Ufuk Özkan son olarak canlandıracağı rol için 5-6 kilo vermeyi hedeflerken yaptığı yanlış diyet ile 17 kilo vermişti. Geçtiğimiz günlerde ise oyuncuya siroz teşhisi konulduğu ve acil organ nakli olması için sıraya girdiği ortaya çıkmıştı. Sevenlerini bu haberle bir hayli üzen Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan son halini paylaştı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı. Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan son halini paylaştı

Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı. 17 kilo veren Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları bununla da kalmadı. Oyuncunun karaciğerleri iflas etti.

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan son halini paylaştı

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Özkan geçtiğimiz günlerde doktora başvurdu. Yapılan kontroller sonrası oyuncunun siroz hastası olduğu ortaya çıktı.

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan son halini paylaştı

Hastalığın üçüncü evresinde olan ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gereken Özkan, aldığı haberle yıkıldı. Yakın dostları tarafından sevgi çemberine alınan Özkan'ın nakil için sıraya girdiği belirtildi.

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan son halini paylaştı

Sosyal medyaya düşen fotoğrafında zayıflamış haliyle görenleri şaşırtan Ufuk Özkan, son halini paylaşıp sevenlerine seslendi:

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan son halini paylaştı

"GEÇEN SENEYE AİT"

"Son günlerde TV'de, sosyal medyada gösterilenler geçen seneye ait. Karaciğerimle alakalı amonyak zehirlenmesi yaşamıştım tabii diyet vardı abartılı şekilde…

Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan son halini paylaştı

"ŞU AN 2'NCİ EVRE SİROZUM"

Şu an 2'nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım."

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