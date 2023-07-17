Organ nakli bekleyen Ufuk Özkan son halini paylaştı

Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.
Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti.
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı. Fakat daha sonra vücuduna oldukça zarar veren bu diyet sebebiyle bağışıklık sistemi çöktü.
Ünlü oyuncu bu nedenle istediğinden çok daha fazla kilo verdiğini açıklamıştı. 17 kilo veren Ufuk Özkan'ın sağlık sorunları bununla da kalmadı. Oyuncunun karaciğerleri iflas etti.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Özkan geçtiğimiz günlerde doktora başvurdu. Yapılan kontroller sonrası oyuncunun siroz hastası olduğu ortaya çıktı.
Hastalığın üçüncü evresinde olan ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gereken Özkan, aldığı haberle yıkıldı. Yakın dostları tarafından sevgi çemberine alınan Özkan'ın nakil için sıraya girdiği belirtildi.
Sosyal medyaya düşen fotoğrafında zayıflamış haliyle görenleri şaşırtan Ufuk Özkan, son halini paylaşıp sevenlerine seslendi:
"GEÇEN SENEYE AİT"
"Son günlerde TV'de, sosyal medyada gösterilenler geçen seneye ait. Karaciğerimle alakalı amonyak zehirlenmesi yaşamıştım tabii diyet vardı abartılı şekilde…
"ŞU AN 2'NCİ EVRE SİROZUM"
Şu an 2'nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım."