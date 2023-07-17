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Haberler Magazin Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti boşandı

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti boşandı

Ünlü oyuncu Yağmur Ün, geçen sene Haziran ayında doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti. Çift, kısa bir süre sonrada kızları Su Diana'yı kucağına almıştı. Alemin Kralı'nda Ahsen karakteriyle tanınan Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen'den kötü haber geldi. İkili, evliliklerindeki krizi aşamadığı için boşandı.

Yer aldığı Alemin Kıralı dizisi ile tanınan genç oyuncu Yağmur Ün'den üzen haber geldi. Geçen yıl Haziran ayında sevgilisi Doğaç Ergezen ile nikah masasına oturan Yağmur Ün'ün evliliği bir yıl sürdü.

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti boşandı

Yağmur Ün doktor olan sevgilisiyle sürpriz bir şekilde çok hızlı dünyaevine girmişti.

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti boşandı

Yağmur Ün'ün düğünün hemen ardından hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti boşandı

Düğün öncesi hamile olduğu için dahil olduğu projeden de ayrılan Yağmur Ün kısa bir süre sonra da anne olmuştu.

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti boşandı

Bir dönemin çocuk oyuncularından Yağmur Ün kızına Su Diana adını vermişti.

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti boşandı

Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayarak boşandı.

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen çifti boşandı

Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen dün Kartal Adliyesi'nde 14. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı. Çift, çocukları Su Diana'nın velayeti konusunda fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.

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