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Haberler Magazin Kobra Murat torununun doğum gününü bakın nasıl kutladı!

Kobra Murat torununun doğum gününü bakın nasıl kutladı!

'Kobra Murat' olarak tanınan Murat Divandiler, torununun 1. yaş günü için doğum günü partisi düzenledi. Şarkıcı, torununu adeta altına boğdu. Partiden görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak Zeynep Bastık'ın doğum günü kutlamasında sahne alan Kobra Murat, yaptığı altın yatırımları ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor.

Kobra Murat torununun doğum gününü bakın nasıl kutladı!

Kazancının büyük bir kısmını altına yatırdığı ve evindeki kasaların artık dolduğunu söyleyen şarkıcı, 1. yaşına basan torunu için doğum günü partisi verdi. Kobra Murat, partide torununu altınlara boğdu.

Kobra Murat torununun doğum gününü bakın nasıl kutladı!

Altın temalı kutlama yapan Kobra Murat, torununa altından bebek arabası yaptırdı.

Kobra Murat torununun doğum gününü bakın nasıl kutladı!

Hediyeleriyle adından söz ettiren şarkıcı, taç, bilezik ve altınları da kurdeleye bağlayarak torununun boynuna taktı.

Kobra Murat torununun doğum gününü bakın nasıl kutladı!

Murat, Ceylin adındaki torununa altın kemer takmayı da ihmal etmedi.

Kobra Murat torununun doğum gününü bakın nasıl kutladı!

O anları Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, "Doğum günün kutlu, mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı, kısmetli, bereketli, uğurlu, uzun ömürlü hayatın olsun dedem.

Kobra Murat torununun doğum gününü bakın nasıl kutladı!

Kobra Murat'ın prenses torunu Ceylin Alanur... Şifa sultan maşallah subhanallah. Allah nazarlardan saklasın seni inşallah dedem" ifadelerini kullandı.

Kobra Murat torununun doğum gününü bakın nasıl kutladı!

Kobra Murat ardından ise aynı şekilde gelinine taktığı altınları paylaştı.

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