Alişan’ın annesinden yürek sızlatan paylaşım!

Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz 2021'de kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Hayatının en büyük acısını yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı.
Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz 2021'de kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Hayatının en büyük acısını yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı.
Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, kardeşinin emanetlerine de gözü gibi bakıyor.
Alişan ve ailesi genç yaşta toprağa verdikleri Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra zor günler geçirdi. Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından ne Alişan'ın kardeş acısı dindi ne de annesi Suzan Tektaş'ın evlat acısı...
Son olarak Selçuk Tektaş'ın annesi Suzan Tektaş, ölüm yıl dönümünden bir gün önce kaybettiği oğlunu yaptığı paylaşımla andı. Suzan Tektaş'tan duygusal paylaşımı yürekleri yaktı.
Suzan Tektaş, Instagram hesabından şu notu paylaştı:
"Ey rüzgar... Git oğluma de ki; sürekli seni düşünen, uykuları kaçan, hasretinden içi yanan annen var. Seni çok ama çok özlemiş de. Olur mu?"