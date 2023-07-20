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Haberler Magazin Alişan'ın annesinden yürek sızlatan paylaşım!

Alişan'ın annesinden yürek sızlatan paylaşım!

Ünlü sanatçı Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan 41 yaşındaki Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz Temmuz ayında koronavirüs nedeniyle toprağa vermişti. Anne Suzan Tektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem oğlunu andı hem yürekleri sızlattı.

Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz 2021'de kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Hayatının en büyük acısını yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı.

Alişan’ın annesinden yürek sızlatan paylaşım!

Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, kardeşinin emanetlerine de gözü gibi bakıyor.

Alişan’ın annesinden yürek sızlatan paylaşım!

Alişan ve ailesi genç yaşta toprağa verdikleri Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra zor günler geçirdi. Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından ne Alişan'ın kardeş acısı dindi ne de annesi Suzan Tektaş'ın evlat acısı...

Alişan’ın annesinden yürek sızlatan paylaşım!

Son olarak Selçuk Tektaş'ın annesi Suzan Tektaş, ölüm yıl dönümünden bir gün önce kaybettiği oğlunu yaptığı paylaşımla andı. Suzan Tektaş'tan duygusal paylaşımı yürekleri yaktı.

Alişan’ın annesinden yürek sızlatan paylaşım!

Suzan Tektaş, Instagram hesabından şu notu paylaştı:

Alişan’ın annesinden yürek sızlatan paylaşım!

"Ey rüzgar... Git oğluma de ki; sürekli seni düşünen, uykuları kaçan, hasretinden içi yanan annen var. Seni çok ama çok özlemiş de. Olur mu?"

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