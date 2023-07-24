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Haberler Magazin Ceyda Düvenci'nin dövmesi dikkat çekti

Ceyda Düvenci'nin dövmesi dikkat çekti

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak geçtiğimiz haftalarda sekiz yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Ayrılık sonrası tatile çıkan Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü ismin kolundaki dövme dikkat çekti.

Ceyda Düvenci, dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ceyda Düvenci’nin yeni dövmesi dikkat çekti

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla katlanmıştı.

Ceyda Düvenci’nin yeni dövmesi dikkat çekti

Evlilikleri boyunca en özel anlarını dahi takipçileriyle paylaşan çift, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelmiş; Düvenci ve Şakrak'ın boşanmaya karar verdiği ortaya çıkmıştı.

Ceyda Düvenci’nin yeni dövmesi dikkat çekti

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 11 Temmuz'da İzmir Ödemiş Adliyesi'nde sabah saatlerinde boşanmıştı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin davası sadece 15 dakika sürmüştü.

Ceyda Düvenci’nin yeni dövmesi dikkat çekti

Ceyda Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ceyda Düvenci’nin yeni dövmesi dikkat çekti

Ünlü oyuncu, son olarak "sorun yok, her şey yolunda" anlamına gelen 'Hakuna Matata' dövmesini böyle gösterdi.

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