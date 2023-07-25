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Bergüzar Korel: İstanbul'a bembeyaz dönüyorum

Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, ikinci çocukları Han'ı 2020 yılının Mart ayında, kızları Leyla'yı da 3 Kasım'da kucağına almıştı. Şimdilerde ailesiyle tatile çıkan oyuncu, sosyal medya hesabından sitem etti. Korel, yaşadığı yoğunluktan dolayı "Ve evet; ben bembeyaz İstanbul'a dönüyorum" dedi.

2009'da dünyaevine giren oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Ali, Han, Leyla adında üç çocukları ile kısa bir süre önce sezon yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Bergüzar Korel: İstanbul’a bembeyaz dönüyorum

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktinin çoğunu çocukları ile geçiren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı.

Bergüzar Korel: İstanbul’a bembeyaz dönüyorum

Ünlü oyuncu, Halit Ergenç'in telefonla konuştuğu kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Bergüzar Korel: İstanbul’a bembeyaz dönüyorum

Korel, "Tüm tatilimiz böyle geçti. Telefon, toplantı, iş, sıcak, sinekler...

Bergüzar Korel: İstanbul’a bembeyaz dönüyorum

Ve evet; ben bembeyaz İstanbul'a dönüyorum" ifadelerini kullandı.

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