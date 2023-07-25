Bergüzar Korel: İstanbul’a bembeyaz dönüyorum

2009'da dünyaevine giren oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Ali, Han, Leyla adında üç çocukları ile kısa bir süre önce sezon yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.
2009'da dünyaevine giren oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, Ali, Han, Leyla adında üç çocukları ile kısa bir süre önce sezon yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktinin çoğunu çocukları ile geçiren Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile çekildiği kareyi takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, Halit Ergenç'in telefonla konuştuğu kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.
Korel, "Tüm tatilimiz böyle geçti. Telefon, toplantı, iş, sıcak, sinekler...
Ve evet; ben bembeyaz İstanbul'a dönüyorum" ifadelerini kullandı.