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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işinden mi oldu?

Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işinden mi oldu?

Bir mücevher firmasıyla reklam anlaşması yapan Dilan Çiçek Deniz'in kısa bir süre önce olduğu badem göz ameliyatı nedeniyle işinden olduğu iddia edildi. Markanın, sosyal medyada ve billboard'larda yer alacak reklam projesi için Deniz'in yerine son dönemde adından sıkça söz ettiren Hafsanur Sancaktutan'la anlaştığı öne sürüldü.

Güzellik yarışması Miss Turkey 2014'te ikinci seçilen, şimdilerde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay katıldığı bir lansmanda yüzündeki değişimle dikkat çekmişti.

Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işinden mi oldu?

Milliyet'in haberine göre; Gözlerindeki ve çenesindeki farklılıkla gündem olan Deniz'e; "Estetik facialarında bugün", "Çene bağımsızlığını ilan etmiş,", "Sorsan estetik yok", "Ne yapmış kendine böyle?" ve "Su gibi bir kızdı, yazık etmiş" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işinden mi oldu?

"VALLAHİ BEZDİM"

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, eleştirilere Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınlayarak cevap vermişti.

Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işinden mi oldu?

Deniz'in "Vallahi bezdim" notunu düştüğü pozunu beğenenler arasında Pınar Altuğ, Mine Tugay ve Danla Bilic gibi ünlü isimler de yer almıştı.

Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işinden mi oldu?

SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ!

Son olarak 28 yaşındaki ünlü ismin, anlaşma yaptığı mücevher bir markasıyla olan sözleşmesi geçirdiği estetik operasyonu yüzünden iptal edildi.

Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işinden mi oldu?

Firmanın, Hollywood starlarının da uyguladığı badem göz ameliyatı için masaya yatan oyuncuya; "Doğallığını kaybettin" diyerek anlaşmaktan vazgeçtiği iddia edildi.

Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işinden mi oldu?

DİLAN GİTTİ, HAFSANUR GELDİ

Markanın, sosyal medyada ve billboard'larda yer alacak reklam projesi için Deniz'in yerine son dönemde adından sıkça söz ettiren Hafsanur Sancaktutan'la anlaştığı öğrenildi.

Dilan Çiçek Deniz yaptırdığı estetik yüzünden işinden mi oldu?

Deniz, operasyon yüzünden binlerce lira kaybederken, Sancaktutan ise reklam çekimi için objektif karşısına geçecek.

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