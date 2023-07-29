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Haberler Magazin Popstar Ajdar'ın sahne ücreti duyanları şoke etti

Popstar Ajdar'ın sahne ücreti duyanları şoke etti

Bir dönem yayınlanan Popstar yarışmayla tanınan Ajdar, Beylikdüzü'nde bir mekanın açılışına katılmak için saatlik 3 milyon 750 bin euro istedi. Ajdar'ın bu talebini duyanlar adeta şoke oldu.

Sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Ajdar, Beylikdüzü'nde bir mekanın açılışına katılmak için saatlik 3 milyon 750 bin euro istedi.

Popstar Ajdar’ın sahne ücreti duyanları şoke etti

Kendisini hiperstar olarak tanımlayan şarkıcının bu talebi duyanları adeta şoke etti.

Popstar Ajdar’ın sahne ücreti duyanları şoke etti

Çikita Muz, Nane Nane ve Şahdamar gibi şarkılarıyla yer eden popstar Ajdar, Beylikdüzü'nde bir mekanın açılışına katılmak için saatlik 3 milyon 750 bin Euro istedi. Ajdar'ın bu talebi sosyal medyada gündem oldu.

Popstar Ajdar’ın sahne ücreti duyanları şoke etti

ÇILGIN ŞARKILARI HALA HAFIZALARDA

Adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar, o günden bu yana sansasyonel açıklamaları ve çılgın şarkıları ile Türkiye'nin en renkli isimlerinden biri olarak magazin gündeminde yer alıyor.

Popstar Ajdar’ın sahne ücreti duyanları şoke etti

TALEP ETTİĞİ RAKAM ŞAŞIRTTI

Çikita Muz şarkısıyla ün kazanan şarkıcı Ajdar Anık, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına çıkmak için 1 milyon euro isteyen Popstar Ajdar, bu kez Beylikdüzü'nde bir mekanın açılışına katılmak için dudak uçuklatan bir rakam talep etti.

Popstar Ajdar’ın sahne ücreti duyanları şoke etti

3 MİLYON 750 BİN EURO İSTEDİ

Sosyal medyada bir kullanıcı Ajdar'ı aradığı anları paylaştı. Şahıs, mekanının açılışı için çıkmasını istedi. Ajdar'ın sahneye çıkmak için saatlik 3 milyon 750 bin Euro istemesi şaşırttı.

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